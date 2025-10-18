A Marlos Moreno se le fueron las luces y le pegó patada en la cabeza a jugador del Pasto

Atlético Nacional se encuentra cumpliendo con su partido del día correspondiente a la Liga BetPlay ante el Deportivo Pasto en el Estadio La Libertad. Allí, tempranero gol de Dairon Asprilla y la pateada de tablero de Diego Arias, quien metió un montón de novedades no solo en cuanto nombre, también en posiciones, dejando ver a algunos futbolistas en lugares de la cancha donde no acostumbran a jugar, se preveía un juego más tranquilo de lo normal para los visitantes.

A pesar de esto, el delantero Marlos Moreno tenía otros planes, pues apenas a los 22 minutos de partido recibió una falta en campo rival que fue sancionada por el árbitro, pero que en la caída, el extremo decidió lanzar una patada al aire buscando conectar con su rival, quien la recibió en la cabeza y dejó al juez con la certeza de que esta agresión ameritaba roja, misma que no dudó en mostrar la cartulina colorada dejando a sus compañeros con 70 minutos cuesta arriba por delante.

Después de esto, el cambio de plan para el cuerpo técnico y el equipo debió ser inmediato, teniendo en cuenta que, como es natural, el cuadro ‘volcánico’ volcó todos sus hombres al ataque en busca de la igualdad y posterior remontada, cosa que se les ha complicado en exceso teniendo en cuenta que ya llegaron al entretiempo con el mismo resultado.

En redes, muchos hinchas han criticado directamente a Marlos por esta mala decisión y actuar inmaduro, a pesar de ser uno de los jugadores grandes y con recorrido del plantel, cosa que pareció no servir para no comprometer a sus demás compañeros y que podría costarle el puesto después de retornar de la sanción tras la expulsión.