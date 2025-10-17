Selección Colombia confirmó dos amistosos más antes de la Copa Mundial de la FIFA Sub 17

La Selección Colombia sub 17 se prepara para uno de los retos grandes que desde ya comienzan a asumir, el de poder hacer una buena Copa del mundo en diciembre, donde llegan como uno de los grandes representantes sudamericanos en busca de superar, en primera instancia, sus rivales de fase de grupos: Alemania, Corea del Norte y El Salvador.

PUBLICIDAD

Para esto, desde hace meses ha comenzado el proceso de preparación, no solo en el análisis de quienes pueden ser los convocados para esta competencia, también en los juegos que se pueden tener antes de que llegue la cita mundialista y poder engranar aún más a los futbolistas para ganar mucha más compenetración y llegar aceitados a diciembre, con la firme esperanza de poder darle por fin una alegría a todo un país que lleva rato esperando aunque sea un título a nivel de selecciones.

Para esto, se pactaron dos amistosos contra la selección de Uruguay para este mismo mes de octubre, donde jugaremos de visitantes, pero que servirá para medirse el aceite con un país que, aunque no pasó al Mundial, siempre es un aguerrido competidor.

Uruguay vs. Colombia - martes 21 de octubre a las 10:00 AM (hora de Uruguay)

Uruguay vs. Colombia - jueves 23 de octubre a las 10:00 AM (hora de Uruguay)

Nueva actualización del ranking FIFA deja a Colombia detrás de Alemania y encima de México

La Selección Colombia viene de cumplir una fecha FIFA con dos amistosos que, en el papel, parecían ser un trámite para poder sumar puntos en el ranking FIFA y comenzar a perfilar la preparación para la Copa del Mundo del 2026. A pesar de esto, y aunque el primer juego ante México se vio fácil tras la goleada 4 a 0, Canadá nos plantó cara y terminó sacando el empate a cero.

Tras esto, la ‘Tricolor’ se complicó de cara al sorteo y prácticamente sentenció la estadía en el segundo bombo, corriendo el riesgo de que, desde la fase de grupos, juguemos ante uno de los pesos pesados de Europa que están por encima, como España, Francia o Inglaterra.

Aquí la lista de los 15 primeros lugares: