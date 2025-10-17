“El Petro del arbitraje”, Pimentel volvió a meter al presidente en una queja arbitral

Eduardo Pimentel, máximo accionista de Boyacá Chicó, se regó en prosa contra el juez VAR Nicolás Gallo y esta vez recurrió a compararlo con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, señalando que es un “desafiante, atarban, perverso, malintencionado, rencoroso y con poder”.
Esto, después del escándalo que se ha generado por el penal que le sancionaron a Atlético Nacional contra el cuadro Ajedrezado por una sujeción a Alfredo Morelos, tras el llamado del árbitro en cuestión.
Incluso, el directivo señaló que Gallo tiene un ‘prontuario’ que no permite ni sancionar, si no que lo expulsen del arbitraje colombiano.
“El sujeto este del VAR NICOLÁS GALLO, para q uds lo entiendan mejor, es el PETRO del arbitraje en Colombia desafiante, atarban, perverso, malintencionado, rencoroso y con poder, no solo con nosotros pregúntenle al Presidente de Medellín, al del D Cali,al Pereira ,al junior en el 2022, o a Patriotas vs Aguilas CURIOSAMENTE también con el árbitro MAYORCA en Eliminatorias a los Uruguayos, a Fluminense en mundial de clubes, es q hasta un compañero suyo lo denunció en el 2019 por delitos de corrupción y tráfico de influencias, es q es un verdadero PRONTUARIO. SERIA UNA VERGUENZA para EL FPC q todavía lo sigan sancionando, ya dejen de joder, no sean tibios expúlsenlo definitivamente srs directivos no lo defiendan más a este sinvergüenza, va a acabar con el FPC y con uds”, señaló el juez.