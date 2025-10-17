Denuncia: Clubes de fútbol de la Primera C alertan por irregularidades arbitrales y falta de control de DiFútbol

Un grupo de clubes de fútbol que participa en el torneo nacional de la Primera C denuncian irregularidades en el arbitraje, señalando que no hay control ni seguimiento a los profesionales que se encargan de pitar en los encuentros. Además, que no han recibido respuesta de parte de la DiFútbol ni de la Federación Colombiana De Fútbol.

PUBLIMETRO COLOMBIA habló con uno de sus voceros que explicó que “Nosotros somos un grupo de clubes unidos que participamos en la Primera C, un torneo organizado por DiFútbol. Además, muchos de nuestros equipos también compiten en los torneos de esta misma institución en categorías Sub-13, Sub-15, Sub-17 y Sub-20″.

Denuncian falta de control de DiFútbol en torneo de la Primera C en Cauca y el Valle

A través de una página que crearon los mismo clubes que hacen parte de la Primera C para visibilizar todo lo que sucede durante el torneo, dejó en evidencia la grave situación que enfrentan con el arbitraje.

“El tema arbitral no es algo nuevo. Desde el año 2021 venimos enfrentando serios inconvenientes con los árbitros designados. Muchos de ellos son nombrados directamente por las zonas regionales sin que exista una verdadera verificación de si cuentan con la preparación y las condiciones necesarias para dirigir en torneos de carácter nacional”, dijo el vocero a PUBLIMETRO.

Además, aseguran que la comisión disciplinaria que regula a los árbitros opera desde Bogotá y no hace presencia constante en los campos de juego.

“Cada partido en la Primera C tiene un costo aproximado de 840.000 pesos, que es lo que cobran los cuatro árbitros: central, asistentes y cuarto juez. Ante esta situación, los clubes unidos de la Primera C hemos enviado cartas, sostenido reuniones y hecho solicitudes formales para que se agregue un quinto juez, que actúe como veedor o supervisor arbitral independiente, con el fin de garantizar transparencia y honestidad en los partidos”, dijo el vocero.

Aseguró que los problemas persisten y denunció que “Se han presentado casos en los que los árbitros se prestan para favorecer a ciertos equipos, pitando penales o faltas inexistentes o redactando reportes alterados que terminan perjudicando a otros clubes. Un ejemplo claro ocurrió recientemente en nuestra zona, Cauca–Nariño, donde un juez reportó falsamente haber sido agredido por jugadores de un equipo. DiFútbol actuó de inmediato sancionando y retirando al club, sin verificar lo sucedido".

Ante los hechos, el equipo logró recopilar los videos del partido, “con los que demostraron la falsedad del reporte y permitieron que el equipo se defendiera. En ese caso, los árbitros fueron sancionados, pero si no existieran las grabaciones, el equipo habría sido injustamente expulsado".

Según la resolución de apelación conocida por PUBLIMETRO, se lee sobre el caso: "Una vez finalizado el juego el señor López Araujo Fabio German, identificado como preparador físico del equipo Real Sociedad, ingresó desde la tribuna al terreno de juego a increpar al árbitro central con insultos tales como “Vos como vas a validar ese gol, nos estas robando en la cara, a vos te falta mucho para pitar esto” posteriormente agrede al árbitro asistente 2 empujándolo por la espalda e insultado con las siguientes palabras “regalado tienes la culpa, no sabes de esta mierda” inmediatamente se expulsa a este señor. además, es necesario resaltar que el señor Fabio German López se encuentra registrado en la planilla de juego.” (sic)."

El comité indicó que: "examinó el video allegado por el Club Real Sociedad Popayán, correspondiente al minuto 1 hasta el minuto 101 del encuentro. En el registro audiovisual se observa que, si bien un miembro del cuerpo técnico ingresa brevemente al terreno de juego después del pitazo final, no se presenta agresión física alguna hacia los árbitros ni a los jugadores contrarios“.

El vocero indicó que casos como este son cada vez más frecuentes y en instancias definitivas del torneo, en los que “se protege a equipos que tienen vínculos con clubes profesionales o con la organización de DiFútbol. Esto hace que los clubes que trabajamos de manera independiente, y que hacemos las cosas bien, enfrentemos muchas dificultades para avanzar a las fases finales".

La petición es que haya “más que transparencia y justicia deportiva. Que se respete el esfuerzo de los clubes que sostenemos la competencia y que se garantice un arbitraje imparcial, con veedores que acompañen cada partido y eviten los abusos que se vienen repitiendo año tras año”.

PUBLIMETRO consultó con la DiFútbol, pero la respuesta fue que el tema de los árbitros se maneja con la Federación Colombiana de Fútbol, se contactó al encargado, pero no respondió ante los cuestionamientos.

