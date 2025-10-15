“Sabe muy poco”, periodista criticó a hincha de Millonarios que puso a Falcao sobre Iguarán

Uno de los videos que se han viralizado entre los hinchas del Fútbol Profesional Colombiano fue el de una aficionada de Millonarios que es invitada a hacer parte de una dinámica donde se le mencionan jugadores de la historia del equipo y ella los cataloga como ídolos, leyendas y cracks. A pesar de que esto es subjetivo, muchos se han enfocado en ciertas respuestas que han causado molestia en un sector de la afición y risas entre las demás barras.

Una de las más polémicas fue cuando le mencionaron a jugadores como Willington Ortíz, Arnoldo Iguarán y Radamel Falcao García, tres de los mejores delanteros que han pasado por la institución, pero siendo los dos primeros los que cosecharon números que los ubican como memorables por sus logros individuales y por su aporte en títulos al club bogotano, a diferencia del ‘Tigre’, quien no contó con la misma suerte pese a haber marcado un par de anotaciones.

A pesar de esto, la fanática puso a Falcao como leyenda del equipo, por encima de los mencionados, cosa que le ha traído un sinfín de comentarios no solo en el video, también en sus redes sociales donde le piden explicaciones de esta opinión. La fuerza que tomó esta escena fue tal que llegó a ojos de periodistas, como el reconocido ‘Paché’ Andrade, quien es de los comunicadores deportivos más importantes del país y que fue certero con su opinión sobre este tema.

“Sabe muy poco de la historia de Millonarios”, fue el mensaje del periodista, respondiendo a algunos aficionados que tampoco podría creer lo que acababan de escuchar de parte de la fanática del embajador, a quien no se le ha respetado del todo su opinión.