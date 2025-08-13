¡Súper remontada! PSG es el súper campeón de Europa

PSG completó su vitrina de trofeos y ayer se consagró, por primera ocasión, en el campeón de la Súpercopa de la UEFA en una final cargada de emociones en la que superó a Tottenham mediante los lanzamientos desde el punto penal, luego de igualar 2-2 en el tiempo regular en el que supo remontar en los minutos finales un juego que perdía por dos goles.

Más allá del favoritismo, Luis Enrique y su corte arribaron al juego en medio de turbulencias por la salida de una de sus figuras, el portero italiano Gianluigi Donnarumma y con el estreno bajo los tres palos de Lucas Chevalier que fue exigido y respondió en el momento clave.

El cuadro parisino, actual monarca del principal torneo europeo (Liga de Campeones), debió sufrir para doblegar al cuadro inglés, representante de la Europa League, que lo supo poner contra las cuerdas hasta el final.

En un juego, que arrancó con precauciones de lado y lado, fue Richarlison el primer encargado de poner a prueba al debutante Chevalier, que debió ‘volar’ para evitar el primer tanto sobre los 23 minutos. Sin embargo, a los 39’ otra de sus atajadas, a Palinha, que se fue al travesaño, fue inútil ya que el rebote le quedó a Micky van de Ven que aprovechó para poner el 1-0 parcial. Todo nació de una pelota quieta.

Por esa misma vía, apenas en el tercer minuto del complemento, fue el argentino Cristian Romero el que puso el 2-0 con un cabezazo en el que se vio comprometido el guardameta francés de 23 años y hacia ver lejos el título para su equipo.

Los minutos fueron pasando y la sensación de remontada parecía diluida, hasta que faltando cinco minutos para el final, apareció el coreano Kang In Lee, con un remate en el borde del área, para descontar y en el tercer minuto de adición fue el portugués Gonçalo Ramos el que decretó el agónico 2-2 con un cabezazo en el corazón del área, dejando que todo se definiera en la lotería de los penales.

Durante dichos cobros, el título se quedó en manos del equipo francés, que se impuso 4-3, pese a que su primer pateador, Vitinha, envió el balón afuera. Sin embargo, en esa tanda apareció el ya referenciado Chevalier para atajarle a Van de Ven, que pasó de héroe a antagonista, y luego Mathys Tel erró su cobro, mientras que Ramos, Dembélé, Lee y Nuno Mendes convirtieron para llevar a su equipo al título.

Primera consagración de la Supercopa de la UEFA para PSG, en su primer duelo oficial ante Tottenham, de la mano de un Luis Enrique que se sigue saliendo con la suya en el equipo parisino.