Ramón Jesurún desmintió que la Selección Colombia Femenina vaya a jugar en Bogotá por la Liga de Naciones

La Selección Colombia Femenina viene de tener una de las derrotas más dolorosas en su historia luego de competir gratamente en la gran final de la Copa América contra Brasil, donde, a pesar de haber ido en ventaja por al menos tres veces, no se pudo mantener este resultado y las cafeteras vieron sus ilusiones reducidas a la mínima expresión teniendo en cuenta la jerarquía de las rivales, quienes se han convertido en la bestia negra de nuestro equipo.

Después de lo que fue este duelo, el golpe emocional para las jugadoras y los hinchas fue bastante fuerte, aunque, eso sí, se ha intentado pasar página cuanto antes, dadas las competencias que se vienen para las futbolistas en el próximo tiempo. La principal y donde los ojos estarán puestos será la Liga de Naciones o Eliminatorias, misma que servirán para pelear por los cupos a la próxima Copa del Mundo de la categoría.

De hecho, la primera fecha ante Perú es el primer retor para la tricolor, pero con la complicación de no tener aún una sede definida para afrontar este duelo. De hecho, en horas de la mañana surgió el rumor por parte de Caracol de que este se podría llevar a cabo en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, teniendo en cuenta que en Cali se hará el concierto de Shakira y que esta es la sede principal de las cefeteras.

A pesar de esto, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol aseguró que es una información completamente falsa, pues afirmó enterrase justo en ese momento de ese chisme. Asimismo, aseguró que en los próximos días se dará una reunión con el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien podría cuadrar el uso del Atanasio Girardot para el juego de la Selección Colombia Femenina, a la espera de confirmación oficial.