Edwin Cardona desperdició penal de forma insólita y Nacional perdió la oportunidad de irse en ventaja contra São Paulo

Atlético Nacional se encuentra jugando uno de los partidos más importantes del año en la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores ante São Paulo. Allí, aunque la esperanza está depositada al máximo, los brasileños son un club copero que puede aguar la fiesta en cualquier momento, a pesar de que es un juego de 180 minutos, por lo que los hinchas esperan el mayor de los compromisos por parte de sus futbolistas.

A pesar de esto, en medio del primer tiempo se dio una jugada que hubiera podido representar la ventaja por el club antioqueño, pues en medio de un ataque por banda de recha y el intento de remate de Marlos Moreno, mismo que terminó en la mano de un rival y de la cual surgió la pena máxima que decretó el juez central sin la necesidad de la ayuda del VAR, por lo que la afición verdolaga estalló en júbilo.

Tras esto, el ídolo de muchos, el jugador Edwin Cardona, tomó la pelota y se hizo cargo del cobro, mismo que lanzó por un costado de la portería de forma inédita a pesar de que era la más clara del juego y de que es de los jugadores con mejor estadística en este rubro, hecho que sorprendió aún más a los que vieron este insólito hecho para él, y que además desató la tristeza entre la fanaticada antioqueña.

En medio de todo, el club local siguió en busca de la ventaja hasta el final de la primera etapa, dejando buenas sensaciones en general y sometiendo en buena parte del tiempo a su rival, mismo que tiene la firme intención de sacra al menos el empate que les otorgue la opción de sacar provecho del duelo de vuelta, frente a su público, donde intentarán acceder a los cuartos de final