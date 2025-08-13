América de Cali se encargó de hacerse el gol más absurdo de toda la Copa Sudamericana

Uno de los partidos más atractivos de la jornada a nivel continental es el que se llevó a cabo en el estadio Pascual Guerrero entre América de Cali y Fluminense, donde los dos llegan con la firme esperanza de conseguir la ventaja durante los primeros noventa minutos sin necesidad de requerir del segundo duelo restante, donde, sobre todo para los colombianos, el panorama será mucho más complejo.

PUBLICIDAD

Y es que desde el arranque, los brasileños sabían que se estaban jugando la vida en Cali, a pesar de que no están frente a su público. Un furioso comienzo hizo que la primera anotación de este juego fuera producto de un vergonzoso error de Yerson Candelo que, en medio de un desesperado intento por devolver el balón a su arquero, terminó enviando la pelota al fondo de su propia portería, dejando uno de los bloopers más absurdos de toda la copa y empeorando la situación deportiva del equipo escarlata.

Por otro lado, el club brasileño no se detuvo y logró conseguir la segunda anotación más pronto que tarde, dejando en claro su superioridad y aseverando la mala situación que viven los caleños en medio del encuentro, donde ya muchos hinchas ven perdida la esperanza de que se pueda recuperar al menos el empate y poder llegar con vida al duelo de vuelta en el Maracaná, donde la responsabilidad será mucho mayor.

América de Cali recibió una buena cantidad de dinero por la venta de Santiago Moreno al Fluminense

En la venta de los derechos deportivos de Santiago Moreno hecha por el América, se guardó un 20% de su pase, mismo que representó 1.1 millones de dólares en el pago hecho por los brasileños a los norteamericanos, mismo que fue depositado directamente a la ‘Mecha’, donde esperan invertir este dinero en el siguiente mercado de fichajes para poder dar un salto de calidad a la nómina dirigida por Diego Raimondi.