Pusieron a la venta los balones de los goles de Falcao con Millonarios y piden unos buenos millones

La venta de objetos del fútbol colombiano sigue al alza y ahora están ofertando varios balones con los que Falcao anotó.

Falcao le volvió a marcar a Santa Fe y dato demuestra que es de sus ‘hijos’ en el FPC
Gol de Falcao a Santa Fe (Millonarios Oficial)
Por Evaristo Pérez

Los balones con los que Falcao anotó sus últimos goles con Millonarios en el fútbol colombiano fueron puestos a la venta de manera oficial y piden hasta 50 millones de pesos por uno de ellos, en una práctica que viene ganando terreno en nuestro país y que ya se había visto con objetos de la final.

Hace unas semanas se referenció la venta de los balones oficiales de recientes partidos del fútbol colombiano, además de fragmentos de las redes del estadio Atanasio Girardot, en donde Santa Fe consiguió su décima estrella superando a Medellín, y, entre ellos, el balón del gol de Hugo Rodallega se vendió en 15 millones de pesos.

Una empresa llamada Gol Ball Inc está comercializando estos objetos y asegura que los mismos están certificados.

En su oferta más reciente, aparecen los balones de gol de Falcao García con Millonarios que van desde los 20 hasta los 50 millones de pesos.

Balones de gol de Falcao a la venta

Balón de Gol | Millonarios vs Santa Fe: 50 millones

Balón de Gol | Millonarios vs Once Caldas: 20 millones

Balón de Gol | Santa Fe vs Millonarios: 25 millones

Sobre estos se reseña:

PRESENTACIÓN DE LOS BALONES

  • Caja exhibidora de acrílico:
  • Medidas: 31 cm (alto) x 28 cm (ancho y fondo)
  • Base: Acrílico negro
  • Cubierta: Acrílico transparente
  • Base interior para soporte del balón (acrílico transparente)
  • Sticker tornasol con información del partido correspondiente a ese balón (fecha, equipos, resultado)
  • Todos los productos se entregan completamente certificados y empacados con estándares de coleccionables.
  • Cada balón es una pieza única e irrepetible del fútbol colombiano.
  • Los tiempos de entrega están sujetos a condiciones logísticas, pero se da un margen generoso para evitar reclamos por demoras.

ENVÍO A DOMICILIO

  • El producto adquirido se enviará a la dirección registrada en la cuenta del titular de la compra, dentro de 3 a 5 días hábiles siguientes a la compra.
  • Solo aplica envío dentro de Colombia.
  • El valor del envío está incluido en el precio del producto.

