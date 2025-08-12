Pusieron a la venta los balones de los goles de Falcao con Millonarios y piden unos buenos millones

Los balones con los que Falcao anotó sus últimos goles con Millonarios en el fútbol colombiano fueron puestos a la venta de manera oficial y piden hasta 50 millones de pesos por uno de ellos, en una práctica que viene ganando terreno en nuestro país y que ya se había visto con objetos de la final.

Hace unas semanas se referenció la venta de los balones oficiales de recientes partidos del fútbol colombiano, además de fragmentos de las redes del estadio Atanasio Girardot, en donde Santa Fe consiguió su décima estrella superando a Medellín, y, entre ellos, el balón del gol de Hugo Rodallega se vendió en 15 millones de pesos.

Una empresa llamada Gol Ball Inc está comercializando estos objetos y asegura que los mismos están certificados.

En su oferta más reciente, aparecen los balones de gol de Falcao García con Millonarios que van desde los 20 hasta los 50 millones de pesos.

Balones de gol de Falcao a la venta

Balón de Gol | Millonarios vs Santa Fe: 50 millones

Balón de Gol | Millonarios vs Once Caldas: 20 millones

Balón de Gol | Santa Fe vs Millonarios: 25 millones

Sobre estos se reseña:

PRESENTACIÓN DE LOS BALONES

Caja exhibidora de acrílico:

Medidas: 31 cm (alto) x 28 cm (ancho y fondo)

Base: Acrílico negro

Cubierta: Acrílico transparente

Base interior para soporte del balón (acrílico transparente)

Sticker tornasol con información del partido correspondiente a ese balón (fecha, equipos, resultado)

Todos los productos se entregan completamente certificados y empacados con estándares de coleccionables.

Cada balón es una pieza única e irrepetible del fútbol colombiano.

Los tiempos de entrega están sujetos a condiciones logísticas, pero se da un margen generoso para evitar reclamos por demoras.

ENVÍO A DOMICILIO