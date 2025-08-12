Pelea en el PSG: Luis Enrique y Gianluigi Donnarumma protagonizan fuerte cruce de palabras

Uno de los equipos que más ha sorprendido a nivel mundial en el mundo del fútbol durante los últimos meses ha sido el PSG. Tras su consecución en la UEFA Champions League, donde lograron alcanzar su primera copa europea en la historia, misma que llevaban persiguiendo por más de una década, todo el deporte rey se rindió ante los pies de uno de los equipos que mejor demostración de juego ha dado en todo el siglo, en especial, en aquella final ante el Inter de Milán.

PUBLICIDAD

A pesar de esto, se dio una situación después de haber ganado esta copa y de haber periodo al final del Mundial de Clubes ante el Chelsea, misma que tiene como protagonistas al entrenador Luis Enrique y al portero titular del club durante los últimos años, el italiano Gianluigi Donnarumma. Al parecer, habría habido una discusión fuerte entre estos dos que desencadenó una decisión de los directivos del elenco francés con respecto al futbolista.

Y es que en medio de una rueda de prensa, el estratega afirmó lo siguiente: “Está fuera por decisión mía, soy 100% responsable. Es uno de los mejores del mundo, pero quiero un perfil de arquero diferente”. Declaración que generó eco en el mundo del deporte rey, en especial teniendo en cuenta la llegada del portero francés Chevalier, quien apunta para ser el nuevo dueño de la posición.

Ante esto, el golero italiano publicó un comunicado donde da detalles sobre lo sucedido, además de despedirse de los aficionados del PSG y dejar en claro lo siguiente: “Lamentablemente, alguien ha decidido que ya no puedo formar parte del grupo ni contribuir al éxito del equipo. Estoy decepcionado y desanimado”, siendo una de las partes más certeras y polémicas y este escrito que compartió en sus redes sociales y que ya cuenta con miles de interacciones.