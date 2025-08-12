Michael Ortega tendrá una nueva experiencia en el FPC tras su paso por el fútbol de Bolivia

Uno de los jugadores más representativos de nuestro país desde hace años en el fútbol del exterior, en especial en países como Bolivia o México, siendo este último la cumbre de su carrera antes de dar el salto a Europa y perderse en medio de una larga trayectoria dando vueltas por el continente, pero siempre dejando señales del talento característico que destaca a los volantes creativos colombianos por excelencia.

Eso sí, ya en el declive de su carrera, a los 34 años, Ortega ha venido buscando su retorno al país para poder ir bajando el telón de una exitosa trayectoria, siendo el Junior de Barranquilla uno de los que más sonó para ser su nuevo club, tras salir del Aurora de Bolivia. A pesar de que lo acercaron al elenco Tiburón, teniendo en cuenta que en la capital del Atlántico estaban en busca de un jugador en su posición, esto no estuvo ni cerca de concretarse, dejando a la deriva el futuro del futbolista.

Esto estuvo así hasta la mañana de este 11 de agosto, cuando se confirmó que el Real Cartagena puso sus ojos en el jugador de cara al segundo semestre del año, donde seguirán peleando por el ascenso y le buscan un reemplazo natural a Christian Marrugo, quien viene atravesando una lesión que lo ha mantenido al margen de las canchas, afectando así el esquema del plantel.

Según han informado medios y periodistas, ya comenzó el proceso de exámenes médicos con el elenco heroico que espera firmarlo en principio por seis meses, dando la posibilidad de que estos se extiendan por más tiempo y dejando la opción de que podamos disfrutar del fútbol de Michael Ortega en las pantallas del ‘canal que todos queremos’.