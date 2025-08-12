James Rodríguez se lesionó en México y enciende las alarmas de la Selección Colombia

La carrera de James Rodríguez en el año 2025 ha estado marcada por un cambio significativo y un resurgimiento notable. Tras un breve paso por el Rayo Vallecano, el talentoso mediocampista colombiano encontró un nuevo hogar en el Club León de la Liga MX a principios de año. Su llegada generó una gran expectación entre los aficionados mexicanos, y rápidamente se consolidó como una de las figuras más importantes de la plantilla.

PUBLICIDAD

Desde su debut, James se ha convertido en una pieza clave en el ataque del León. En el Torneo Clausura 2025, demostró su calidad al participar en 17 partidos y anotar 2 goles. Además de sus anotaciones, su habilidad para crear oportunidades para sus compañeros ha sido excepcional, acumulando 7 asistencias a lo largo del año. Esta capacidad de generar juego ha sido fundamental para el éxito del equipo.

James también tuvo una destacada participación en la Leagues Cup 2025, donde su talento y liderazgo se hicieron notar. A medida que el año avanza, el Club León ha expresado su firme intención de renovar su contrato, reconociendo el inmenso valor que aporta tanto dentro como fuera del campo.

A nivel de selección, James Rodríguez ha mantenido su rol como un jugador vital para Colombia en su camino hacia el Mundial de 2026. A pesar de que sus estadísticas con la selección este año no han sido las más elevadas, su experiencia y liderazgo son invaluables. Un momento destacado fue su asistencia crucial en un partido contra Brasil durante las Eliminatorias Sudamericanas.

James Rodríguez sufrió una lesión muscular en México

A pesar de su buen rendimiento global durante el año, el astro ha tenido unos partidos recientes bastante discretos. De hecho, se esperaba que en el juego ante Monterrey volviera con la motivación arriba, cosa que se vio opacada por una lesión muscular que lo mantendría en observación los próximos días para definir su alcance, preocupando de gran manera al cuerpo técnico del León y al de la Selección Colombia por el tipo de molestia que puede estar cargando.