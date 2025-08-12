“Gilipollas”, Iker se salió de Casillas tras su viaje a Colombia y confundió a muchos

Iker Casillas, exportero español, campeón del mundo y uno de los futbolistas más reconocidos de las últimas generaciones, dejó ver su molestia luego del viaje que hizo a Colombia y terminó dejando confundidos a muchos por la interpretación de su mensaje.

A través de su cuenta personal, el exfutbolista puso la visita a nuestro país como referencia, señalando actividades que hizo como estar en la playa, compartir y pasarla bien en su rol de soltero, un estado del que especificó tiene desde hace 4 años.

Hasta ahí, normal, luego vinieron los reproches al sentenciar que por 3 semanas hablaron de él en los medios de comunicación, además de la queja que no tengan nadie más que él para sacar cuando hace años se retiró. Sin embargo, no quedó claro si ese reproche venía para Colombia o iba para España en donde se hizo eco de su viaje. Para cerrar con el mensaje que su país es diferente, en algo que quedó abierto si era un sarcasmo o un elogio para su patria.

“Me voy a Colombia. Grupo de gente. Playa. Aguadillas. Lo normal. Soltero desde hace 4 años. Te lo pasas bien. Alguien habla de ti. 3 semanas en medios de comunicación. No hay más gilipollas a los que sacar? No, no hay. Solo existo yo. Hace años que deje mi profesión. España is different”, fue el mensaje que reseñó el exjugador.

Dicha publicación se llenó de respuestas con distintas interpretaciones y en las que muchos expresaron que la redacción los dejó bastante confundidos.