Confundieron gas lacrimógeno con bengalas y pusieron a llorar a todos los asistentes al partido

Colombianadas hay por montones y en el fútbol de nuestro país muchas se han generado durante los últimos años, sin embargo, este fin de semana se presentó una para el recuerdo cuando confundieron gas lacrimógeno con bengalas e hicieron llorar a todos los asistentes a un partido.

PUBLICIDAD

Un video que ha circulado en redes sociales en este fin de semana dio cuenta de lo sucedido en el municipio de Garzón, en el departamento del Huila, en plena final de un campeonato aficionado, según la descripción del relator.

En las imágenes se observa unos actos de protocolo a la altura de un gran evento, incluso con el himno de la Liga de Campeones de fondo y una nube de humo color verde al frente de los jugadores.

Sin embargo, de un momento a otro, los futbolistas se comenzaron a dispersar, resulta que no era una bengala, sino que alguien confundió gas lacrimógeno en lugar de las bengalas y terminó ocasionando un gran caos.

Además de los presentes en la cancha, en la tribuna también debieron evacuar por los efectos de este gas que alteró a los aficionados que terminaron llorando entre las causas del gas y la risa por la gran equivocación.