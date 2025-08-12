América de Cali recibió una buena cantidad de dinero por la venta de Santiago Moreno al Fluminense

Una de las compras más importantes en el fútbol de Brasil fue la que se oficializó hace pocas horas entre Fluminense y Portland Timbers por el extremo colombiano Santiago Moreno. El futbolista arribó en reemplazo de Jhon Arias por 5.5 millones de dólares tras una brillante actuación en Estados Unidos, donde fue de los jugadores más destacados y que atrajo la atención de uno de los elencos más importantes del continente.

El canterano del América de Cali, de donde salió en el año 2021 dejó en aquel momento tres millones en las arcas del club escarlata, mismo que concluyó una venta histórica para el equipo y misma que sirvió para reinvertir en el plantel de aquel momento, sin dar índices de retorno desde aquel momento y manteniéndose constante en el exterior, algo que beneficiaba indirectamente al club colombiano hasta el día de hoy, que se dio la operación por su compra.

Y es que en la venta de sus derechos deportivos hecha por el América, se guardó un 20% de su pase, mismo que representó 1.1 millones de dólares en el pago hecho por los brasileños a los norteamericanos, mismo que fue depositado directamente a la ‘Mecha’, donde esperan invertir este dinero en el siguiente mercado de fichajes para poder dar un salto de calidad a la nómina dirigida por Diego Raimondi.

¿Cuándo vuelve a jugar el América de Cali por Liga?

El próximo jueves 14 de agosto el club escarlata jugará por la Liga BetPlay ante el Deportivo Pereira, apenas dos días después del juego de ida contra el mismo Fluminense por la Copa Sudamericana. Se espera que haya una rotación notable entre ambos juegos, teniendo su cercanía y la rotación obligatoria para el estratega argentino, quien espera contar con la mayoría de sus figuras a lo largo de la semana, a excepción de Dylan Borrero por lesión.