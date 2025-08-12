A Luis Díaz le quitaron una de sus competencias por la posición de extremo en el Bayern Múnich

Luis Díaz, el talentoso extremo colombiano, se ha unido oficialmente al Bayern de Múnich en una de las transferencias más destacadas del mercado de verano. El club alemán anunció el fichaje, confirmando que Díaz llega procedente del Liverpool de Inglaterra. Esta operación se ha sellado por una suma considerable, que según varios medios especializados, podría ascender a los 75 millones de euros, incluyendo variables. Esto lo convierte en uno de los fichajes más caros en la historia del Bayern.

El traspaso marca el final de una exitosa etapa de tres años y medio en el Liverpool, donde Díaz se ganó el cariño de la afición y cosechó múltiples títulos, incluyendo la Premier League, la FA Cup y la Copa de la Liga. En su nueva casa, el futbolista de 28 años firmó un contrato hasta el 30 de junio de 2029 y vestirá la camiseta con el dorsal número 14.

Desde su llegada a Múnich, Díaz ha sido recibido con gran entusiasmo. El director deportivo del Bayern, Christoph Freund, y el director general, Jan-Christian Dreesen, han elogiado su velocidad, versatilidad y ética de trabajo, destacando que su incorporación fortalece significativamente la ofensiva del equipo. El propio jugador ha expresado su felicidad y ambición, afirmando que su objetivo es ganar todos los títulos posibles con el club bávaro. Díaz ya ha participado en los entrenamientos de pretemporada bajo las órdenes del entrenador Vincent Kompany y se espera que sea una pieza fundamental en el once titular para la próxima temporada.

Luis Díaz ya no tendría competencia directa en su posición dentro del equipo

La transferencia de Kingsley Coman al Al Nassr está directamente relacionada con la llegada de Luis Díaz al Bayern de Múnich. El fichaje del colombiano creó un exceso de talento en las posiciones de ataque del club bávaro, lo que hizo que la salida de Coman fuera una opción más viable y, en última instancia, inevitable.

La llegada de un jugador de la talla de Luis Díaz, considerado uno de los mejores extremos del mundo, generó una competencia feroz en la delantera del Bayern. Con la presencia de figuras como Leroy Sané (que también se fue), Serge Gnabry y el propio Díaz, el tiempo de juego de Coman como titular indiscutible se volvió incierto. Esta situación, sumada a la oportunidad de obtener una oferta financiera muy lucrativa, tanto para el club como para el jugador, aceleró su decisión de buscar un nuevo destino.

Desde la perspectiva del Bayern, la venta de Coman fue una decisión estratégica. Además de liberar una importante carga salarial, el club obtuvo una considerable suma de dinero por un jugador que había tenido problemas de lesiones y cuya posición en el equipo ya no estaba garantizada. Este capital, en parte, ayudó a equilibrar las finanzas tras la gran inversión realizada para traer a Luis Díaz.