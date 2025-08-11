Leonardo Castro no ocultó su apoyo al mensaje de Álvaro Uribe por la muerte de Miguel Uribe Turbay

Uno de los sucesos más lamentables en la historia de Colombia fue el magnicidio que sufrió el precandidato presidencial y senador Miguel Uribe Turbay. Su deceso se dio tras más de dos meses de luchar por su vida, luego de recibir tres impactos de bala en medio de un evento de campañas que se realizó en un reconocido barrio del occidente de Bogotá.

La noticia de su muerte causó un revuelo bastante grande en múltiples figuras públicas de todos los ámbitos, entre ellos, el político y deportivo. Una de las reacciones que más desató comentarios fue la del expresidente de la república, Álvaro Uribe Vélez, quien ha rechazado categóricamente lo sucedido y ha manifestado condolencias a los familiares de su compañero de partido. Una de sus publicaciones expresaba lo siguiente: “El mal todo lo destruye, mataron la esperanza. Que la lucha de Miguel sea luz que ilumine el camino correcto de Colombia”.

Esto a través de su cuenta de Instagram, donde recibió el apoyo de miles de personas, entre ellas, el delantero de Millonarios Leonardo Castro, quien reposteó esta imagen en su perfil personal, dejan do entrever su apoyo a las palabras de Álvaro Uribe y su dolor e indignación por la violencia política que sigue afectando a nuestro país de múltiples maneras.

Ante esto, muchos hinchas del equipo bogotano o seguidores del jugador se han manifestado, especialmente en X, criticando o apoyando la postura que tomó el futbolista, a pesar de que este tiene total libertad de apoyar cualquier bando político. Algunos de los mensajes hablando del tema son: "El momento que vive el país porque no hay espacios para pensar diferente y estos salen con que Leonardo Castro no puede ser jugador (trabajador) de un equipo porque es del lado que no les gusta o siguen“, ”Yo a Leonardo Castro lo admiro por lo que hace fuera de las canchas, lo que haga jugando fútbol me da igual" y "Leo castro dando repost a Uribe, merecemos la suerte que tenemos como club...“.