CONMEBOL hizo oficial la fecha y sede en la que se va a jugar la gran final de la Copa Libertadores

El torneo más importante de Sudamérica, la Copa Libertadores, ve como se juega otra de sus ediciones que ya está en instancias finales, donde los mejores 16 clubes pelean por un cupo a los cuartos de final y por seguir avanzando hasta llegar al partido definitivo, donde estará en juego la gloria eterna para cualquiera de los equipos que logre llegar a noviembre con vida en esta famosa competición.

PUBLICIDAD

Eso sí, la CONMEBOL desde ya va dejando ver lo que será la fiesta en el juego definitivo, mismo que acaba de ser programado para el 29 de noviembre del 2025 como ha sido costumbre en los últimos años, donde se ha llevado a cabo la gran final antes de llegar al último mes del año, misma que, en su última edición, contó con la presencia de Botafogo y Atlético Mineiro, siendo el primero de ellos el campeón continental y representante en el Mundial de Clubes.

Por otro lado, ya se venía especulando desde el mes de abril sobre cuál podría ser la sede de la gran final, donde todos señalaron al Monumental de Lima como el elegido por el ente rector del fútbol en nuestro continente. Pues la CONMEBOL también se encargó de confirmar esta información, aclarando que se va a repetir la sede que tuvimos hace apenas unos años, donde Flamengo le arrebató la copa a River Plate en los últimos minutos, mismo lugar en el que se espera una final igual de vibrante con estos u otros protagonistas.

En este momento la única esperanza para nuestro país de poder llegar a esta final con vida es Atlético Nacional, equipo que está instalado en octavos de final y donde deberá superar al São Paulo, que representa una dura prueba para cualquiera por el buen nivel que vienen mostrando en sus últimos juegos.