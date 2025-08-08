Secretario de gobierno de Bogotá pidió aplazar los clásicos entre Millonarios y Santa Fe por lo sucedido en el Movistar Arena

Uno de los hechos más lamentables que han enlutado a la ciudad entera fue lo ocurrido antes del concierto de Damas Gratis, agrupación de cumbias villeras, en el Movistar Arena. Allí, desde el comienzo, en el ingreso, se presentaron enfrentamientos y peleas entre los asistentes, quienes ya comenzaban a dar muestras de la intolerancia que se iba a presentar dentro de este recinto.

PUBLICIDAD

Justo, mientras se presentaba uno de los artistas invitados, hubo un cúmulo de personas que intentaron ingresar a las malas forzando las entradas y violando los filtros de seguridad, uno de los detonantes de la trifulca que se armó dentro. Pues, al mismo tiempo, barristas de Millonarios e Independiente Santa Fe desataron una monumental bronca en la platea, muchos de ellos con armas blancas y contundentes que dejaron a varias personas heridas, incluso, algunos que no estaban inmersos en esta insólita pelea.

Lo más triste fue la muerte de Sergio Blanco, un fervoroso hincha de Santa Fe que murió a las afueras del recinto mientras huía del conflicto, siendo atropellado por un vehículo que transitaba por el sector. Con esto, la comisión Distrital de Fútbol ha puesto sus sobre el clásico entre Millonarios y Santa Fe femenino del próximo 9 de agosto, así como el masculino del miércoles 13 de agosto.

Esto lo dejó saber el Secretario de Gobierno de Carlos Fernando Galán: "Son muchas más las personas que trabajan y se la juegan por un fútbol en paz. Ellos y nuestra ciudad merecen que se desescalen las condiciones de conflictividad de los últimos días. Por ello en la sesión de la Comisión Distrital de Fútbol solicitaremos a la @Dimayor el aplazamiento del partido de fútbol femenino Millonarios vs Santa Fe de mañana y la reconsideración de la fecha del partido entre los planteles masculinos de estos mismos equipos programado para el 13 de agosto“.

Llamando la atención particularmente por el pedido formal del aplazamiento de ambos juegos, teniendo en cuenta el latente riesgo de que haya un conflicto mucho mayor entre barras, que deje como saldo más víctimas fatales.