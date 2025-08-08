Reciente contratación de Millonarios sufrió dos fracturas y se perderá gran parte de lo que resta del año

Millonarios buscará afrontar de la mejor manera su partido contra el Deportivo Cali después de lo que fueron las tres primeras derrotas por liga. La Equidad, Llaneros y Deportivo Independiente Medellín acrecentaron la crisis deportiva actual que tiene sumido al equipo en una incertidumbre bastante grande, en especial con respecto a los fichajes que se hicieron en el más reciente mercado de fichajes.

Uno de los que resultó siendo una apuesta bastante grande fue el extremo procedente del Carabobo de Venezuela, Cristian Cañozales, quien tuvo una participación destacada en el fútbol de ese país, mismo que despertó el interés de varios clubes de nuestro país, entre ellos, el onceno embajador. Después de una ligera novela sobre su aparente fallo en los exámenes médicos, se dio la firma que lo dejó a disposición de David González, a pesar de que su debut se dio varios días después, en el juego en el Atanasio Girardot ante el DIM.

Después de esto, hubo quienes lo pidieron para la titular dadas las buenas sensaciones que dejó en su primer juego con la camiseta de ‘Millos’. A pesar de esto, sorprendió su ausencia en la convocatoria para el clásico añejo contra el Deportivo Cali, pero recibiendo la lamentable noticia solo unos minutos después.

Y es que, según han informado varios periodistas y medios, el extremo sufrió la fractura del tercer y cuarto metacarpiano de su mano derecha, por lo cual se perderá al menos dos meses mientras se da la recuperación de la delicada lesión, misma que podría extenderse un tiempo más. Con eso, se abre la opción de que los demás extremos, incluyendo canteranos, tengan más oportunidad de jugar y sumar minutos en el terreno de juego.