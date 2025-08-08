Esta es la gran inversión que tendrá el nuevo estadio de Bogotá para mejorar la calidad de sus asistentes

El anuncio de Carlos Fernando Galán sobre un nuevo estadio en Bogotá ha generado muchas dudas. Los bogotanos, especialmente los aficionados al fútbol y a los conciertos, se preguntan cómo afectará este cambio, ya que durante casi 100 años el principal recinto deportivo y cultural de la ciudad ha sido el que está en la carrera 30.

El nuevo estadio, según se ha anunciado, tendrá capacidad para más de 50,000 personas, lo que supera con creces la capacidad del actual. Además, contará con tecnología de punta, incluyendo un césped híbrido, un techo retráctil y un sistema de monitoreo del clima para asegurar que los eventos no se vean afectados por las condiciones meteorológicas.

Carlos Fernando Galán afirma que la propuesta es construir un estadio de talla mundial, uno de los mejores del continente. Para lograrlo, se descartó el plan anterior de reformar el estadio El Campín por fases. La idea es construir el nuevo estadio desde cero, sin afectar los eventos y partidos que se realicen en el estadio ya existente, garantizando la seguridad de los asistentes.

¿De cuánto será la inversión del nuevo estadio de Bogotá?

Según informó el CEO de Sencia en una entrevista concedida a Blu Radio, la inversión en este proyecto deportivo, que será el más importante del país desde el inicio de su construcción en marzo del 2026, será de 500 millones de dólares, aspirando a estar lista en un tiempo récord de un año y ocho meses.

Asimismo, se pensará en la experiencia de los aficionados al fútbol con múltiples experiencias FIFA. Así como darle el gusto a los amantes de conciertos, con una mejora en el sonido del 20%, y una disminución del ruido exterior de entre el 15 y el 20 por ciento.