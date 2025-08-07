América de Cali prende las alarmas por posible lesión de Dylan Borrero antes del duelo ante Fluminense

El triunfo de América de Cali frente a Tigres en la Copa no logró opacar la preocupación que generó la salida anticipada de Dylan Borrero, uno de los jugadores más diferenciales en el esquema de Gabriel Raimondi. El mediocampista encendió las alarmas tras abandonar el campo con molestias físicas, justo a una semana del crucial partido de ida por los octavos de final de la Copa Sudamericana ante Fluminense, programado para el próximo martes 12 de agosto en el Pascual Guerrero.

“Creo que tenemos que tener un grado de preocupación por Dylan Borrero porque puede haber lesión. Van a hacerle exámenes y vamos a esperar”, dijo el entrenador escarlata al final del encuentro, reconociendo que la situación del jugador es una incógnita que preocupa al cuerpo técnico.

Por su parte, el periodista Leonel Cerrudo, cercano al entorno del club, informó que Borrero “se le cargó el aductor izquierdo” y que salió del partido por precaución. Según Cerrudo, lo más probable es que se trate de una contractura, pero el diagnóstico se confirmará este jueves tras los exámenes médicos.

En caso de una lesión más seria, América perdería a una de sus figuras clave justo antes de uno de los partidos más exigentes de la temporada. Por ahora, el club y la hinchada cruzan los dedos para que Borrero llegue en condiciones al duelo internacional.

¿Qué pasó con el juego de América de Cali y Pereira?

La Dimayor anunció oficialmente la reprogramación del encuentro entre Deportivo Pereira y América de Cali, correspondiente a la fecha 7 de la Liga BetPlay II-2025. El partido, inicialmente previsto para el domingo 17 de agosto, ahora se jugará el jueves 14 de agosto a las 6:00 p.m. en el Estadio Hernán Ramírez Villegas.

Según el comunicado oficial, el motivo del cambio es la realización de las tradicionales Fiestas de la Cosecha en Pereira, durante las cuales el estadio será utilizado para diferentes eventos culturales.

Este ajuste en el calendario podría afectar al América de Cali, que solo dos días antes enfrentará a Fluminense en el duelo de ida por los octavos de final de la Copa Sudamericana, un reto que exige preparación y recuperación física.