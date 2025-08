Mauricio ‘Chicho’ Serna renunció a su cargo en el consejo de fútbol de Boca Juniors

Una de las noticias más relevantes alrededor de Boca Juniors en este miércoles 6 de agosto fue la renuncia de Mauricio ‘Chicho’ Serna a su cargo en el Consejo de Fútbol del equipo, cargo que desempeñaba junto a otros exjugadores del club como Raúl Cascini, quien también se va de la institución, y Marcelo Delgado.

El exfutbolista ya había presentado problemas en el tiempo reciente por la filtración de un supuesto audio mientras se encontraba en una llamada con uno de los socios del club, mismo que se encargó de grabarlo y de publicarlo, dejando saber que estaba siendo ‘braveado’ por Serna, quien le decía lo siguiente: “A los hombres los miro a la cara y les hablo, no hablo ni de narcos ni de valentía, porque no lo soy”, “Si vos creés que te estoy amenazando, porque te digo que me digas de frente, tómalo como quieras” y “Si estás tan convencido de que yo ‘Chicho’ Serna me estoy robando la plata... (inaudible)”.

Esto ya había abierto la posibilidad de que este movimiento se diera, teniendo en cuenta que el presente del equipo argentino es bastante malo, rozando con lo decepcionante para lo que se espera de un equipo tan grande como este. De hecho, los mismos hinchas han hecho sentir su molestia pidiendo la salida de múltiples miembros de la junta directiva, cuerpo técnico y hasta del plantel profesional.

Se espera que el mismo club sea quien lo confirme en las próximas horas, pues este movimiento puede ser importante en el manejo que se le está dando a la institución en temas administrativos y deportivos. Por otro lado, se desconoce si se dará la llegada de nuevos dirigentes o si la decisión del ídolo del club, Riquelme, es dejar de lado el famoso consejo que parece no haber cumplido con los objetivos que se tenían previstos.