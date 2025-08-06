América de Cali tendrá menos descanso para su partido contra Fluminense: reprograman su duelo por la Liga BetPlay

Mientras América de Cali continúa a la espera de la reprogramación de su partido pendiente contra Santa Fe por la Liga BetPlay, la Dimayor anunció este miércoles un nuevo ajuste en su calendario: el compromiso frente al Deportivo Pereira, correspondiente a la fecha 7, también cambiará de fecha.

La Dimayor anunció oficialmente la reprogramación del encuentro entre Deportivo Pereira y América de Cali, correspondiente a la fecha 7 de la Liga BetPlay II-2025. El partido, inicialmente previsto para el domingo 17 de agosto, ahora se jugará el jueves 14 de agosto a las 6:00 p.m. en el Estadio Hernán Ramírez Villegas.

Según el comunicado oficial, el motivo del cambio es la realización de las tradicionales Fiestas de la Cosecha en Pereira, durante las cuales el estadio será utilizado para diferentes eventos culturales.

Este ajuste en el calendario podría afectar al América de Cali, que solo dos días antes enfrentará a Fluminense en el duelo de ida por los octavos de final de la Copa Sudamericana, un reto que exige preparación y recuperación física.

¿Cuánto ha ganado América de Cali en premios?

Pese a un inicio irregular en la Copa Sudamericana 2025, América de Cali logró meterse en octavos de final del torneo continental, no solo salvando la temporada internacional, sino también dándole un respiro a sus finanzas. Con cinco empates, una victoria y una clasificación como segundo de su grupo, el club escarlata alcanzó la fase de play-offs, donde firmó uno de sus mejores partidos del año: una victoria clave ante Bahía en el Pascual Guerrero que les dio el pase a los octavos.

Más allá de lo deportivo, la Sudamericana también ha significado una inyección económica significativa para el club, que hizo una fuerte apuesta en el mercado de fichajes con la llegada de Dylan Borrero, Jhon Murillo y Kenner Valencia. De acuerdo con el periodista Pipe Sierra, América ha recibido hasta ahora un aproximado de 9.500 millones de pesos colombianos (unos 2.36 millones de dólares) por su participación en el torneo.:

• 250 mil dólares por fase previa de grupos

• 900 mil dólares por disputar la fase de grupos

• 115 mil dólares por el partido ganado

• 500 mil dólares por avanzar en el play-off

• 600 mil dólares por instalarse en octavos