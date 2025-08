“Todavía puedo aportar”, Juan Guillermo Cuadrado sueña regresar a la Selección Colombia

Tras una temporada en Atalanta de Bérgamo, Juan Guillermo Cuadrado terminó su contrato y regresó a Colombia para entrenar con Atlético Nacional mientras definía su futuro. Y aunque las especulaciones de su regreso al fútbol colombiano crecían, el futbolista de 37 años negociaba con el Pisa de Italia, recién ascendido a la primera división.

Por la cabeza de Juan Guillermo no está en regresar al país todavía, sino que quiere seguir aportando en el ‘viejo continente’, especialmente porque sueña con llegar a su mejor nivel para que Néstor Lorenzo lo tenga en cuenta para la Selección Colombia.

Cuando Néstor Lorenzo asumió como director técnico de la Selección Colombia, Juan Guillermo Cuadrado no solamente era titular indiscutido, sino que además llegó a ser el capitán del equipo. No obstante, tras varios problemas físicos que le impidieron tener continuidad en Inter y Atalanta, Cuadrado no ha vuelto a la ‘Tricolor’.

Aun así, el dos veces mundialista no se ha resignado y confía en regresar al combinado nacional. Eso lo dejó claro en su regreso a Italia:

“Estoy feliz por este gran reto, tengo muchas ganas de continuar mi carrera en la que es prácticamente mi segunda casa. La verdad es que hablé con el club, con el entrenador, deseando el sueño de luchar por un puesto en el Mundial con este gran proyecto y tener la oportunidad de jugar un poco más, descansar bien durante las semanas para llegar bien a los partidos. Pensé mucho en esto y al final, el entrenador me convenció y dije que sí, inmediatamente”.

Juan Guillermo explicó que su estado físico está bien y se ilusiona con ser importante en el proyecto del Pisa, equipo que aspira a mantenerse en la primera división de la Serie A:

“Me siento muy bien, todavía me siento muy fuerte. Creo que el entrenador y todo el cuerpo técnico intentarán ayudarme a estar en mi mejor nivel. Creo que si estoy al 100%, todavía puedo aportar mucho al equipo”.

