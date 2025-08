Patriotas Boyacá se metió en problemas al incumplir con la prima y el salario a sus futbolistas

Uno de los equipos más importantes de la segunda división en el Fútbol Profesional Colombiano, actualmente es Patriotas Boyacá. Los lanceros, que se han mantenido entre la primera y la segunda categoría durante los últimos años, siendo uno de los máximos candidatos a llegar nuevamente a la A para la temporada 2026, teniendo en cuenta que ya disputaron la primera final del año contra Jaguares, donde cayeron aparatosamente.

PUBLICIDAD

A pesar de esto, el club parece estar atravesando una compleja situación financiera que los mantiene en problemas con sus jugadores y cuerpo técnico, además de crecer este inconveniente hasta ACOLFUTPRO, quienes hicieron pública la denuncia en sus rede sociales sobre e incumplimiento en el pago de la prima de mitad de año, misma que tenía plazo hasta el 30 de junio, además de dar a conocer que no se le ha pagado el sueldo por dos meses a los futbolistas que se encuentra incapacitados.

“@Patriotas_Boy club de @Dimayor, no ha pagado la prima legal de servicios a su plantel de futbolistas profesionales (vencida desde el 30 de junio). Además, debe dos meses de salario a jugadores que están incapacitados. ¡Desde ACOLFUTPRO exigimos cumplimiento inmediato para que no sigan vulnerando los derechos de nuestros afiliados!“, escribió la asociación de futbolistas en sus redes sociales.

Once Caldas no pudo viajar a Tunja por el paro minero y su partido con Patriotas se aplaza

En un comunicado que emitió el ente rector del fútbol colombiano, expresaron que Once Caldas no pudo viajar a Tunja para cumplir con su compromiso, razón por la cual, el partido será aplazado. “La División Mayor del Fútbol Colombiano – DIMAYOR, se permite informar a la opinión pública que debido al paro minero que se está desarrollando en Boyacá, el partido de vuelta entre Patriotas FC y Once Caldas DAF, válido por la Fase 1B de la Copa BetPlay DIMAYOR 2025 ha sido aplazado“.