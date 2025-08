Jorge Iván del Valle marcó el récord latinoamericano en el Swim Across the Sound

El nadador tulueño Jorge Iván del Valle ha logrado un hito histórico para Colombia y Latinoamérica al convertirse en el primer colombiano en completar con éxito el exigente evento de nado en aguas abiertas Swim Across the Sound, realizado el pasado sábado 2 de agosto en Connecticut, Estados Unidos. Del Valle no solo culminó los más de 25 kilómetros del recorrido, sino que alcanzó el tercer lugar general, estableciendo además un récord latinoamericano en esta emblemática competencia benéfica.

El Swim Across the Sound, organizado por la St. Vincent’s Medical Center Foundation, es uno de los eventos más respetados en el circuito internacional de nado en aguas abiertas. Se realiza cada año con el fin de recaudar fondos para pacientes con cáncer en los Estados Unidos, brindándoles asistencia directa en transporte, medicamentos, vivienda temporal, apoyo emocional y otros servicios durante su tratamiento.

Del Valle, con formación en natación de larga distancia y aguas abiertas, enfrentó condiciones retadoras en el Long Island Sound, cruzando desde Port Jefferson, Nueva York, hasta Bridgeport, Connecticut. Su actuación fue celebrada tanto por la comunidad colombiana en EE.UU. como por nadadores internacionales, siendo considerado uno de los momentos más inspiradores del evento.

“Este logro es para Colombia, para los jóvenes nadadores que sueñan en grande, y para cada persona que hoy enfrenta una batalla contra el cáncer. Cada brazada fue por ustedes”, expresó Jorge Iván del Valle al finalizar la travesía.

El Swim Across the Sound 2025 reunió a decenas de atletas de distintas nacionalidades. En total, el evento logró recaudar más de 400 mil dólares, recursos que beneficiarán directamente a cientos de pacientes oncológicos.

Este logro posiciona a Jorge Iván del Valle como uno de los grandes referentes actuales del deporte colombiano en aguas abiertas, abriendo camino a futuras generaciones y llevando el nombre de Colombia a lo más alto del deporte con sentido social.