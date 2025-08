Gerardo Bedoya renunció al Unión Magdalena por lealtad a sus principios tras dirigir solo un partido

Alexis García llegó a Unión Magdalena en marzo de este año, y aunque en el primer semestre apenas pudo ganar un partido, le dieron la confianza para el remate de 2025.

Sin embargo, perdió dos de los primeros tres partidos que dirigió, así que salió del club y fue su asistente, Gerardo Bedoya, el encargado del juego siguiente.

En este partido, de la mano de Bedoya, el ‘Ciclón’ consiguió su primer triunfo sobre La Equidad, sin saber que sería el primer y último partido que dirigía.

La razón de su renuncia es un lindo y leal gesto con Alexis García.

Gerardo Bedoya habló con Caracol Radio, donde confesó que él aceptó ir a trabajar en Unión Magdalena porque quería estar cerca de Alexis Gacía para aprender de su experiencia, y aunque ganó su primer partido como técnico en propiedad, no quiere ser desleal con Alexis García.

Lo que no pudo negar Bedoya fue que luego de ganarle a La Equidad, pensó en continuar en el equipo, pero definitivamente no le parecía correcto, así que tomó una decisión que lo tranquilizó:

“Es más por respeto, ética y lealtad, porque yo vine de la mano de Alexis García. Quise venir como asistente de él, hace rato quería hacerlo para aprender de una persona que liderara. Hay momentos en los que me dan ganas de seguir con el equipo, más aún con la respuesta de los jugadores y el triunfo, eso lo pone a uno a dudar. Pero más allá de eso, me he manejado diferente en la vida, con respeto, honestidad y lealtad hacia el deporte. No es el momento de dirigir al Unión Magdalena, porque llegué de la mano de Alexis como asistente, más allá de todo el respaldo y el buen trato que nos han dado los dueños. La decisión está tomada y espero no haberme equivocado. Estoy muy tranquilo con esta decisión”.