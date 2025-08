Falleció Jorge Costa: Capitán del Porto que le ganó la Intercontinental al Once Caldas

En la mañana de este martes 5 de agosto se conoció la lamentable noticia del fallecimiento de Jorge Costa, exfutbolista, exdirector técnico y quien se desempeñaba como director deportivo en el Porto de Portugal, club donde fue figura. Ganador de la UEFA Champions League en el 2004, además de la Intercontinental ante Once Caldas, por lo que es reconocido por muchos colombianos que vieron este histórico encuentro.

PUBLICIDAD

Según se ha dado a conocer a través de medios portugueses, Costa sufrió un ataque cardiaco en la sede del Porto, donde recibió atención inmediata de los médicos del club y fue trasladado de urgencia a un centro asistencial donde falleció posteriormente. Desde la institución han lamentado profundamente esta pérdida que ha enlutado nuevamente a los hinchas de los dragones, quienes apenas se recuperaban de lo que fue el trágico deceso de Diogo Jota y su hermano André Silva.

También conocido como “Bicho” o “La Bestia”, Costa fue un defensor central que jugó 383 partidos para el Porto, ganando 24 trofeos, incluida la Liga de Campeones de la UEFA en 2004 bajo la dirección de José Mourinho. También fue capitán del equipo que ganó la Copa de la UEFA en 2003. A nivel internacional, jugó 50 partidos con la selección de Portugal. Después de su carrera como jugador, tuvo una larga trayectoria como entrenador en varios clubes de Europa y en la selección nacional de Gabón.

Dayro Moreno confesó la vez que lloró por la derrota del Once Caldas en la Copa Intercontinental

Aquel partido quedó igualado y se tuvo que definir en penales. Once Caldas estuvo a una sola anotación de convertirse el mejor equipo del mundo, pero finalmente Porto se quedó con la Copa. Ese fue el día en que Dayro Moreno lloró a causa del fútbol: “El fútbol me sacó lágrimas una sola vez, incluso fue en el partido de Japón contra el Porto. Ni siquiera fue cuando perdimos cuando lloré, sino cuando el Porto bota el penal u Jonathan Fabra tenía la oportunidad de hacerlo y éramos campeones del mundo con Once Caldas. Ahí fue cuando el deporte me sacó las lágrimas, y bueno, son cosas del fútbol, perdimos el partido”.