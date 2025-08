Carlos Orduz le exigió respeto a David González con la afición de Millonarios por sus declaraciones

Millonarios se encuentra viviendo un complicado momento en el Fútbol profesional Colombiano luego de lo que fue el triste final del primer semestre, quedando eliminados en el último partido de cuadrangulares ante Independiente Santa Fe. Tras este suceso, el club y su entorno está bastante afectado, demostrado así en la relación con la hinchada que está fragmentada y en el nivel deportivo actual de la plantilla.

Desde el arranque del segundo semestre, el equipo comenzó con el aplazamiento de dos de sus juegos contra Unión Magdalena y contra el Deportivo Pasto por cuestiones logísticas del estadio El Campín. Después de esto, tres derrotas en los siguientes juegos contra La Equidad, Llaneros y el Deportivo Independiente Medellín agudizaron la situación que no fue contenida a pesar de la victoria por la Copa BetPlay ante el Real Cartagena en el duelo de ida por la fase 1B.

Justamente el juego del elenco bogotano ante los antioqueños fue el detonante de decenas de críticas por parte de periodistas, quienes han cuestionado fuertemente el trabajo que se hace internamente en Millonarios. Uno de ellos fue el panelista de ESPN Carlos Orduz, quien tomó como referencia las palabras de David González en rueda de prensa tras este juego para dejar en claro que debe respetar al hincha por este conformismo.

“Acabo de escuchar que jugamos un buen partido, profesor dijo que jugamos un buen partido, hay que volvernos serios. El partido de Millonarios no se acerca a malo... Millonarios no jugó a nada. Profesor González, por favor, respeto con la afición, Millonarios no jugó a nada, jugó un mal partido”, fue el mensaje que dejó Carlos Orduz en medio de su intervención dedicada a las palabras dichas por el entrenador antioqueño, quien podría dejar su cargo en caso de continuar por esta mala senda de derrotas.