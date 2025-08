“¿Será que le estallaron las pastas?”, expresidente de la Dimayor lanzó ofensivo mensaje al presidente Petro

Jorge Enrique Vélez, expresidente de la Dimayor (División Mayor del Fútbol Colombiano) tuvo una contundente publicación en contra del presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro, al que tildó de “vergüenza de ser humano”, todo esto en medio del marco de la condena a 12 años de prisión domiciliaria contra Álvaro Uribe Vélez.

Todo se dio por una publicación del presidente Petro en la que claramente hace alusión al condenado y en la que señaló: “El hacendado, heredero legítimo del feudal español, termina en años que son de descanso y amor y nietos, encarcelado en su propia hacienda. El caballo trota los pasillos de la casa, una y otra vez, porque no puede salir en galope como quisiera el hidalgo, quizás, como quisiera el caballo, ser libre en las colinas o en las praderas de los llanos. Es hora de descanso; el guerrero sabe como es su descanso. Las ideas facistas que aparecen como fantasmas, y embrujan hasta la señora que sirve los tintos, terminan haciendo que el esclavo bese sus propias cadenas. Es hora de libertad. No más hidalgos y hacendados de tierras fértiles sin producir alimentos. Bolívar enseñó que los colombianos somos libres y soberanos, que no hay reyes, sino repúblicas, que el soberano es el pueblo y no el patrón. García Márquez, nos enseñó de los otoños del patriarca. Viene un mundo nuevo, de energías limpias y no fósiles Un mundo cae, es cierto, soy libre y como presidente le grito a los colombianos y colombianas, que es la hora de la libertad”.

Fue a este que llegó una respuesta pasada de tono de Vélez, que sentenció: “Será que le estallaron las pastas? Qué vergüenza de ser humano”.

Hay que recordar que antes de llegar a ser presidente de Dimayor, cargó que ocupó entre 2018 y 2020, Jorge Enrique Vélez se desempeñó como político en donde incluso fue candidato al Senado por el partido Cambio Radical, algo que deja marcada su postura, contraria a la del presidente Gustavo Petro, algo que deja clara su contundente respuesta.