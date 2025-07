“Quería fichar por un gran equipo”, Luis Díaz dice que cumplió una meta llegando a Bayern Múnich

Luis Díaz ya fue presentado en sociedad ante el público en su llegada a Bayern Múnich, tras su salida de Liverpool y ya dio sus primeras declaraciones como jugador del equipo alemán a donde dijo soñaba con llegar porque es un equipo grande que sueña con ganarlo todo, igual que él.

Sobre su arribo al gigante bávaro, señaló: “Estoy muy contento de estar aquí en Múnich, en un gran club. Mis primeras impresiones han sido muy buenas. Aún no he tenido mucho tiempo, pero me han dado una bienvenida muy cálida y tengo ganas de conocerlos mejor a todos“.

“Quería unirme al FC Bayern porque los objetivos del club coinciden con los míos y quería fichar por un gran equipo; el club tiene una historia increíble. Queremos ganarlo todo. Mi objetivo es ayudar al club y alcanzar el éxito lo antes posible", acotó el guajiro.

Sobre su rol en el equipo: “Puedo jugar de delantero o de extremo. El entrenador me ha dicho que me ve preferiblemente por la izquierda, pero jugaré donde me necesiten. Quiero ayudar al equipo, esa es la prioridad".

“Quiero disfrutar del fútbol, tener siempre una sonrisa. Quiero disfrutar de cada momento que me da la vida. Tengo un carácter fuerte en el campo. Una sonrisa siempre es importante. Estar en un club tan grande es especial”, añadió.

Finalmente, habló sobre jugar con sus antiguos rivales de la Premier League, Harry Kane y Michael Olise: “Tengo muchas ganas de jugar con ellos, pero también con todo el equipo. Harry es un delantero potente con cualidades increíbles y me apoyará mucho. Michael tiene cualidades similares a las mías. Aprenderé mucho de todos y estoy muy contento de compartir vestuario con ellos. Quiero conocerlos a todos".

También habló de su arribo el director deportivo del club, Max Eberl: “Teníamos claro que queríamos un jugador de ese perfil. Queríamos ritmo, mano a mano y fiabilidad. Nos decidimos por Luis relativamente rápido. Aporta todo lo que necesitamos. [... ] Rápidamente quedó claro que Lucho quería venir con nosotros. Estamos muy contentos de que esté aquí; dejará una huella inmediata. Ya ha rendido al máximo nivel".

Tanto Luis Díaz como el director deportivo del Bayern Múnich lucieron felices por la llegada del colombiano al conjunto alemán, luego de su experiencia en la Premier League con Liverpool.