“Millonarios me llamó”, Marlos Moreno reveló los tres grandes del FCP que lo buscaron antes de volver a Nacional

Marlos Moreno, uno de los cinco fichajes de Atlético Nacional para este segundo semestre de 2025, habló acerca del regreso al equipo de sus amores y en medio de una entrevista terminó soltando los tres equipos grandes del fútbol colombiano, entre ellos Millonarios, que lo llamaron con la intención de ficharlo.

Fue en una entrevista con Felipe Muñoz que el jugador de 28 años contó varios detalles de su carrera y de paso las ofertas que se le presentaron, tanto una de Portugal que estaba muy cerca, además de los contactos en Colombia.

Sobre estos últimos, Marlos Moreno sentenció que desde el fútbol colombiano recibió llamadas de Millonarios, Junior de Barranquilla e Independiente Santa Fe.

“Antes de venir acá a Nacional, Junior me llamó, Santa Fe me llamó, Millonarios me llamó”, señaló al respecto. Incluso aclaro que esos contactos se dieron “esta vez y anteriormente también”.

Sin embargo, “Yo tenía claro que si iba a volver al país iba a volver a Atlético Nacional. Yo le debo todo. Mi proceso, todo”.

Dentro de la charla, entre otras, también contó quién fue el mejor jugador con el que ha compartido: “Yo tuve un entrenamiento con Yaya Touré y fue espectacular. También con David Silva”.

