‘Chicho’ Serna en el ojo del huracán por supuesto audio peleando con un socio de Boca Juniors que lo tilda de mafioso

Uno de los equipos que peor la está pasando en la actualidad dentro de nuestro continente es Boca Juniors. el Xeneize lleva acumuladas varias eliminaciones en torneos donde acostumbraba a llegar hasta fases finales, dejando en evidencia la mala gestión de Juan Román Riquelme y la junta directiva, donde también se encuentra Mauricio ‘Chicho’ Serna y Jorge ‘El Patrón’ Bermúdez, quienes saldrían de la institución ante la disolución del concejo directivo.

Justamente el primero de ellos se encuentra sumido en un problema mucho más profundo, pues en medio del catastrófico presente del club, los hinchas han comenzado a buscar culpables y a sacar a la luz nuevos problemas que afectan el desarrollo y crecimiento de una de las escuadras más grandes de Sudamérica. Tal es el enojo que, en medio de una llamada bastante subida de tono, Serna se enfrentó con un socio del equipo que aprovechó para recriminarle ciertas situaciones.

Y es que al parecer, teniendo en cuenta lo que se habló en esta llamada, fue el directivo el que llamó al aficionado para reclamar algo que este había puesto en sus redes sociales, desatando la ira del colombiano, que no se quedó con nada, soltando frases como estas: “A los hombres los miro a la cara y les hablo, no hablo ni de narcos ni de valentía, porque no lo soy”, “Si vos creés que te estoy amenazando, porque te digo que me digas de frente, tómalo como quieras” y “Si estás tan convencido de que yo ‘Chicho’ Serna me estoy robando la plata... (inaudible)”.

Aunque no ha habido un pronunciamiento oficial después de haberse difundido este audio tras lo acontecido con el concejo directivo de Boca, muchos hinchas se han volcado en contra del colombiano por haber tomado esa actitud contra un socio del equipo. Aunque hay otros que le hallan la razón y le han demostrado su afecto por todo lo que le dio al club xeneize.