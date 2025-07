A Luis Carlos Perea lo niegan en varios equipos colombianos por temas de cotización pensional

Luis Carlos Perea, uno de los mejores defensores centrales en la historia del fútbol colombiano, dos veces mundialista con la Tricolor, reveló que está teniendo problemas con su proceso de pensión porque tres clubes de nuestro país como Atlético Nacional, Independiente Medellín y Junior de Barranquilla le niegan haber jugado para ellos y no aparece el tiempo cotizado.

PUBLICIDAD

La paradoja de la situación es que uno de los clubes que lo niega es Atlético Nacional, club con el que incluso fue campeón de Copa Libertadores en 1989, además de haber ganado Interamericana y Merconorte.

Vea acá: “No crean en todas sus estupideces”, Nelson Deossa se fue en contravía de los periodistas

Recordado en la época de los 90 por ser uno de los fijos en la Selección Colombia, Perea participó como titular en todos los juegos de los mundiales de Italia 1990 y de USA 1994. Además, en su carrera vistió los colores de Independiente Medellín, Atlético Nacional, Junior, Tolima y Toros Neza (México).

Sin embargo, tras una entrevista concedida en el espacio Peláez y De Francisco en La W Radio, el exjugador contó que “En el Medellín me dijeron que el ‘Equipo del Pueblo’ como se llama ahora, no ha tenido ningún vínculo con Luis Carlos Perea. Atlético Nacional ahora tiene otro nombre y que tampoco tiene ningún vínculo, lo mismo que el Junior”.

Todo esto se dio en medio de su proceso en el que busca su pensión: “Por lo menos a mí, a mí me deben muchas horas, no me cotizaron varios años. En resumidas cuentas, todos los equipos por los que pasé, no sé por qué no aparecen, pero de que estuve, claro que sí”.

Al ser indagado si a los futbolistas les descuentan normal para efectos de seguridad social, reveló: “Yo creo que sí, eso es ley, todo trabajador que trabaje para una empresa tiene que cotizar, nosotros como jugadores de futbol no creo que seamos la excepción”.

PUBLICIDAD

Sobre el equipo Tiburón, señaló que “según la historia, según ellos, yo nunca jugué en el Junior. Lo que ocurre es que yo hice una petición de derechos a Nacional, Medellín y Junior preguntando por mis horas pensionales de la época y los tres me enviaron una carta diciéndome que yo no pertenecí a esa corporación”.

Incluso, dejó claro que “hice goles con Nacional, hice gol no solo en el campeonato local, sino también en Copas Internacionales, hice goles con el Medellín. Con el Junior no hice goles porque solo jugué uno o dos partidos”.

Pese a estar en el registro, en el palmarés de títulos de uno de ellos y la evidencia de su paso por esos clubes, los mismos alegan no haberlo tenido como trabajador de acuerdo a los constantes cambios de razón social que han tenido varios de esos equipos.