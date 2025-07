Devis Vásquez ya tiene nuevo equipo en el fútbol europeo y jugará la UEFA Europa League

Uno de los porteros colombianos más importantes de la actualidad es el barranquillero Devis Vásquez. Desde su salida de nuestro continente, donde deslumbró a los scouts del Milán por su rendimiento el Guaraní, el golero entró en el mapa de jugadores que mantuvieron buen rendimiento general en el deporte del viejo continente, donde pasó por clubes como el Sheffield, Empoli y Ascoli.

Eso sí, el golero no ha podido contar con una regularidad considerable, cosa que lo ha mantenido lejos de la Selección Colombia a pesar de que la mayoría de comentarios sobre su rendimiento son buenos y destacables. Sorprendentemente, Vásquez no ha jugado ni siquiera 100 partidos como futbolista profesional a sus 27 años, cosa que sin duda no queda muy bien en su hoja de vida, pero que espera revertir en su nuevo club dentro de Italia, donde jugará competición internacional, hecho que le puede abrir la puerta a jugar más encuentros.

Y es que la Roma de Gasperini puso sus ojos en el colombiano para que ocupe el lar de arquero suplente, donde podría adquirir aún más experiencia y ser tenido en cuenta, al menos en encuentros de Copa o en caso de lesionarse el titular. Eso sí, esta es una buena oportunidad para que Vásquez sea convocado a partidos continentales, teniendo en cuenta que la ‘Loba’ jugará la UEFA Europa League tras lo conseguido en la temporada anterior.

