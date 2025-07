Junior de Barranquilla recibiría un millonario bono por la llegada de Luis Díaz a Bayern, ¿cuánto?

BARRANQUILLA, COLOMBIA - Junior vs Independiente Medellin - Torneo Clausura Liga Aguila 2018 (Photo by Luis Ramirez/Getty Images)

Todo parece listo para que Luis Díaz se convierta oficialmente en nuevo jugador del Bayern Múnich. El extremo colombiano de 27 años, figura del fútbol mundial y orgullo de La Guajira, será protagonista de uno de los fichajes más importantes del mercado europeo: el Bayern llegó a un acuerdo con Liverpool por una operación que rondaría los 75 millones de euros.

Según medios internacionales, el club inglés aceptó la última propuesta del equipo alemán, motivado en parte por el deseo del propio jugador de cambiar de aires. En Liverpool, donde fue figura en Champions y Premier, Díaz buscaba una mejora salarial que nunca llegó. En el Bayern, ganará 14 millones de euros por temporada, casi el triple de lo que percibía en Inglaterra.

El entrenador del Liverpool, Arne Slot, confirmó que el colombiano no jugó el último amistoso por motivos ligados a su inminente salida. “Últimamente, corren muchos rumores sobre él y no puedo entrar en detalles. Está entrenando muy bien con nosotros, pero por ahora hemos decidido no ponerlo a jugar”, dijo el técnico neerlandés.

En los próximos días, Díaz será esperado en Alemania para los exámenes médicos y la firma de un contrato que lo vinculará al club bávaro hasta 2029.

Pero en esta transferencia no solo ganan el jugador y los clubes europeos. El Junior de Barranquilla, equipo donde Díaz brilló antes de dar el salto al fútbol internacional, también recibirá parte del traspaso por concepto de derechos de formación. Según informó el periodista Marcelo Bee Sellares, el club rojiblanco obtendrá 750.000 euros. Además, el Barranquilla FC, otro de los equipos formadores del extremo y que también hace parte del grupo empresarial de la familia Char, recibirá 375.000 euros más.

Así, entre ambos clubes colombianos, la transferencia de Luis Díaz representará casi un millón de euros de ingreso, un reconocimiento al proceso de formación de quien hoy es, sin duda, uno de los grandes embajadores del fútbol nacional.