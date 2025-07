Carlos Antonio Vélez la volvió a emprender con Falcao y reveló la oferta que le hizo Millonarios

Carlos Antonio Vélez volvió a la carga con el tema Radamel Falcao García y su salida de Millonarios, dejando en claro una vez más que su salida fue por cuestión de dinero, que él no terminó demostrando el amor que dice tener por el club y de paso reprochó al entrenador David González.

En su programa matutino, el analista tocó esta situación luego de la derrota del cuadro Embajador en su debut de este semestre ante La Equidad y en donde el entrenador refirió cuestiones de afuera que han impedido armar la plantilla de la manera esperada.

Sobre esto, señaló al DT: “Él dice que ‘no se han podido contratar algunos jugadores por factores externos’. ¿Profesor, qué son factores externos? No me vaya a decir que usted va a hacer eco a esa mentira que pusieron a circular para justificar la no continuidad de Radamel Falcao García. No me diga que usted va a entrar en este juego estúpido, porque es que no se puede usar otro término”.

Aclarando que “se vendió, por afirmaciones del entorno y hasta del mismo jugador, que por las críticas que se le habían hecho, justas todas, que por eso se iba. Millonarios lo despidió con un simplón comunicado, pero con nada de fondo”.

“Quedó en el ambiente que no seguía porque se le había criticado. Haber, vamos acomodando las piezas de nuevo sobre el tablero. Falcao se va de Millonarios porque no le ofrecieron siquiera lo que se venía ganando, es un tema de plata, Millonarios entendió que después de dos temporadas de fracasos, de pagar millonadas y ver que sus enconados rivales (Nacional y Santa Fe) salían campeones, decidió decirle a su estrella que no le podía pagar toda esa plata“, agregó.

Además, reveló el porcentaje que le ofreció el club: “Sé que le ofrecieron el 30%, oferta hecha y fue oferta negada. A lo mejor si hubiera aplicado todo el amor que dice tener por la institución, se hubiera quedado a salir campeones. Era un lindo reto, pero resulta que de un lado bajaron la oferta y del otro no aceptaron. Entonces buscaron al tonto del camino a buscar lo de las críticas”.

Parece que Carlos Antonio Vélez no se olvida de Radamel Falcao García y su paso por Millonarios en donde él salió señalado como uno de sus críticos y ahora hasta evidenció que el cuadro Albiazul solo ofreció pagarle un 30% de lo que estaba facturando.