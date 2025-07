Fortaleza le ganó al Once Caldas y ‘cogió de parche’ al ‘Arriero’ Herrera en sus redes sociales

El Once Caldas de Manizales ha tenido un inicio de segundo semestre de 2025 que, si bien trae nuevas caras y expectativas renovadas, también ha mostrado desafíos inmediatos en la Liga BetPlay.

PUBLICIDAD

Entre las nuevas incorporaciones se destacan nombres como Kevin Tamayo, Luis Sánchez y Efraín Navarro, quienes llegaron para fortalecer el equipo, y también se anunciaron fichajes como Déinner Quiñones y Kevin Cuesta. Estas contrataciones, algunas en calidad de préstamo con opción de compra, buscan darle mayor profundidad al plantel. Por otro lado, el equipo ha tenido salidas importantes de jugadores como Gilbert Álvarez, Hugo Dorrego, Joel Contreras, Manuel Arteaga y Mateo Rodas, lo que implica una reestructuración significativa.

El comienzo de la Liga BetPlay para el Once Caldas no fue el ideal. En su primer partido, el equipo de Manizales cayó 1-3 en casa ante Atlético Nacional en el Estadio Palogrande. A pesar de que Dayro Moreno logró descontar para el Once, los goles de Joan Castro, Alfredo Morelos y un autogol de Iván Rojas sellaron la victoria del conjunto paisa. Posteriormente, en la jornada 2, el Once Caldas visitó a Fortaleza, donde también sufrió una derrota (2-1).

A pesar del inicio complicado en la liga, el Once Caldas tiene por delante un semestre con múltiples frentes de competencia. Además de la Liga BetPlay, el equipo afrontará la Copa BetPlay y un desafío internacional importante: los octavos de final de la Copa Sudamericana, donde se enfrentará a San Antonio Bulo Bulo en Manizales luego de conseguir la victoria en Bolivia. La hinchada y la directiva mantienen la ilusión de que, con los nuevos refuerzos y la consolidación del proyecto deportivo, el equipo pueda superar la sequía de títulos que arrastra desde 2010 y competir con éxito en todas las competiciones. El objetivo es mantener la continuidad en el proceso y buscar la revancha en el ámbito local e internacional.

Eso sí, el ‘Arriero’ deberá encontrarle el derecho al equipo en el rentado nacional, pues la situación empieza siendo crítica, a tal punto que hasta los rivales lo están ‘cogiendo de parche’, pues en redes sociales, tras perder ante Fortaleza, el equipo bogotano subió fotos del entrenador atendiendo una tienda haciendo burla a la cantidad de patrocinadores que se veían en la sala de prensa.