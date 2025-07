Millonarios ha sido un equipo lleno de problemas en los últimos días dentro del mercado de fichajes por culpa de la mala gestión de sus dirigentes en cuanto a la consecución de jugadores y la cantidad de salidas que ha tenido el equipo. Según los mismos hinchas, ha sido notoria la desmejora en el plantel y la disminución de recursos para David González, quien deberá asumir el comienzo del semestre con lo mínimo.

Por otro lado, los constantes rumores que han vinculado a jugadores se han convertido en un dolor de cabeza para Millonarios, sobre todo, aquellos que son considerados jugadores de calidad dada la grandeza de la institución. Y es que, a pesar de la confirmación de Edwin Mosquera, Álex Castro y Guillermo De Amores, los aficionados no han parado de atacar al club por la falta de refuerzos y la poca ambición de conseguir títulos después del vergonzoso fracaso en el primer semestre.

Uno de los futbolistas que medianamente ha contentado a los aficionados fue Yeison Guzmán, quien son+o bastante fuerte por unos días para sumarse al plantel, donde se encuentra David González y Álex Castro, personajes bastante 8 importantes en la anterior etapa del jugador en el Deportes Tolima y que habrían influido en su decisión de llegar al albiazul.

Eso sí, el negocio no tardó en caerse ante las trabas que puso el elenco dueño de su pase, el Torpedo de Rusia, y la aparición de Junior de Barranquilla en la negociación. Pero, a pesar de los insultos de la gente, los directivos habrían pensado en el bienestar del equipo en un plazo mediano, pues los rusos interpusieron una carta dejando saber que, ante la supuesta negociación entre el jugador y el equipo colombiano, podrían afrontar una demanda de hasta 10 millones de euros, pues Guzmán no es agente libre y no se le ha incumplido con su contrato.