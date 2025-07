“No me gustó”, a Álvaro Montero le incomodó que Lorenzo no lo haya convocado a Selección Colombia en última jornada

Álvaro Montero fue franco y no pudo ocultar que no le gustó ser omitido en la última convocatoria de la Selección Colombia para los partidos ante Perú y Argentina en la que Néstor Lorenzo se la jugó por Camilo Vargas, Kevin Mier y David Ospina.

El ahora portero de Vélez Sarfield de Argentina, no estuvo llamado en dichos encuentros en algo que en su momento algunas versiones de prensa refirieron había sido por pedido de Millonarios, su anterior equipo, que estaba disputando los cuadrangulares semifinales del fútbol colombiano.

Al respecto, en una entrevista concedida a la cadena internacional ESPN, el portero dejó claro que “Se siente el impacto, pero más allá de eso siempre he sido agradecido con las situaciones que se me presentan en la vida y con el fútbol. Salir de dónde salimos en el contexto que nos tocó salir de El Molino que es complicado, entonces soy agradecido con el fútbol hasta dónde me ha llevado. Intento gestionar estas situaciones incómodas”.

Ante todo, sincero de que “no puedo desconocer que fue un momento incómodo para mí que no me gustó, pero agradecido en el sentido de que tenemos la posibilidad de revertir esto intentando ser protagonista para ganarte nuevamente la oportunidad”.

Eso sí: “Preferí enfocar mis energías en regresar, más allá que en tensionarme o estresarme, más allá de que eso me golpeó y me sentí incómodo”.

“Hace parte del fútbol e igual que yo hubo otros grandes jugadores que quedaron fuera”, finalizó al respecto.

