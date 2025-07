La Liga colombiana no da tregua e iza la bandera en su segunda jornada

No ha pasado ni un mes desde que Independiente Santa Fe se consagró campeón del primer semestre, el pasado 29 de junio, y el fútbol colombiano ya iniciará su segunda fecha, consolidando la Liga de nuestro país como una de las que menos días de descanso tiene entre campeonato y campeonato con solo 12 días en este año.

PUBLICIDAD

La gran salvedad de cara a este fin de semana es que habrá dos partidos aplazados, sí, pese al anuncio de la contratación de una herramienta digital para evitar estos inconvenientes y con la que entregaron una programación adelantada de las 19 fechas que, al final de esta, ya tendrán 3 partidos pospuestos. El juego entre América y Bucaramanga no ha sido agendado por compromisos en competencias internacional. Anoche recién jugó el cuadro ‘Leopardo’. También se debió mover el partido entre Millonarios y Pasto, que estaba agendado para el domingo 20 de julio y no hubo fuerza pública suficiente por los compromisos de esta fecha en la ciudad de Bogotá. Algo que no le advirtieron a la tecnología de manera previa.

Vea acá: “El “gordo” necesita ayuda”, piden colaboración para los gastos médicos de Iván René Valenciano

Pasando a lo deportivo, la acción comienza la noche de este viernes con dos partidos en los que ninguno de los cuatro equipos en cancha logró victoria.

En Santa Marta, Unión Magdalena, que debió aplazar su juego inicial ante Millonarios, recibe a un Llaneros que igualó sin tantos ante América de Cali. El duelo entre estos dos equipos será apenas el segundo en su historial en Primera División en donde su primer enfrentamiento favoreció 2-0 al equipo de Villavicencio actuando como local.

El juego de fondo será protagonizado por Deportes Tolima e Independiente Santa Fe. El equipo ibaguereño, ahora dirigido por Lucas González, debutó con derrota ante Deportivo Pasto en un juego en el que caía por dos tantos, logró igualar, pero que en el final perdió 3-2. De otro lado, el actual campeón del FPC se estrenó con una igualdad 2-2 ante Deportivo Pereira, luego de ir ganando 2-0, pero con la expulsión de su portero todo se le complicó y terminó empatando. Los últimos dos juegos entre Pijaos y Cardenales han terminado en empates sin goles.

Programación fecha 2 FPC

Viernes

Unión Magdalena vs Llaneros | 6:00 p.m.

PUBLICIDAD

Deportes Tolima vs Independiente Santa Fe | 8:10 p.m.

Sábado

Águilas Doradas vs Junior | 2:00 p.m.

Alianza vs Deportivo Pereira | 4:10 p.m.

Atlético Nacional vs La Equidad | 6:20 p.m.

Boyacá Chicó vs Independiente Medellín | 8:30 p.m.

Domingo

Envigado vs Deportivo Cali | 3:00 p.m.

Fortaleza vs Once Caldas | 5:15 p.m.

Aplazados:

América vs Bucaramanga | Aplazado por competencias Conmebol | Fecha por definir

Millonarios vs Pasto | Aplazado para el 10 de septiembre