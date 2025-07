“Madure”, Hasta Eduardo Luis se puso serio con Washington Aguerre y pidió al DIM que lo castigue

Eduardo Luis López se fue de frente contra Washington Aguerre, portero de Independiente Medellín, por lo sucedido en la primera jornada del campeonato colombiano y le pidió a los directivos un castigo para el uruguayo por haberse metido con la que, para él, es la hinchada más respetada de todo el país.

PUBLICIDAD

En medio del partido de la primera fecha de la Liga Betplay Dimayor 2025-II en la que el cuadro Poderoso igualó 1-1 ante Alianza FC, al final del primer tiempo, cuando su equipo caía por un tanto y cuando iba rumbo al camerino se dio una situación en la que algunos aficionados silbaron al equipo ante la derrota parcial y a esto respondió el guardameta uruguayo que, en medio de manotazos lanzó varios insultos a la distancia.

Vea acá: “Jugador más dinero”, Fluminense plantearía trueque a Nacional para suplir a Jhon Arias con Marino Hinestroza

Consciente de su error, una vez finalizado el partido el portero uruguayo se acercó a la tribuna occidental del estadio Atanasio Girardot, donde estaban los aficionados que lo reprocharon. Aunque se acercó con la intención de buscar hablar con esos hinchas, terminó una vez más discutiendo con los propios aficionados de Medellín que le reprocharon su actitud. Incluso, algunos de ellos se bajaron de la tribuna para cuestionarlo por su acción y le gritaron varios insultos desde la tribuna.

Sobre esta situación y el arranque de Independiente Medellín en la Liga, habló el narrador Eduardo Luis López, hincha del club que envió un mensaje a los directivos.

“Me hacen el favor y al señor Aguerre (Washington) me lo sientan. Me lo sientan. El señor se me va al banco unos tres partidos por mal comportamiento. Es muy buen arquero, pero, hasta ahora, por lo bien que defiende el DIM ni lo hemos medido”, solicitó.

Dejando claro que “está siendo más conocido por sus vainas extrafutbolísticas y meterse con la gente ya es la tapa. Sobre todo con una hinchada respetada, que si hay una hinchada en este país que es respetada es la del DIM, para que la venga a irrespetar un jugador dentro del club”.

PUBLICIDAD

“Entonces, me hacen el favor y me lo sientan. Vea, señor Aguerre, haga un asado y madure”, sentenció.

Eduardo Luis López se puso del lado de los hinchas de Independiente Medellín y le pidió a los directivos del equipo un castigo ejemplar para el portero Washington Aguerre del que ya se rumora tiene intenciones de regresar al fútbol uruguayo.