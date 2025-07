A puerta cerrada y aplazados: varios partidos del fin de semana están en veremos en el FPC

El fútbol colombiano tendría más partidos aplazados luego de la segunda jornada de la Liga Betplay Dimayor 2025-II que se desarrolla este fin de semana y que coincide con la celebración del Día de la Independencia en nuestro país, el 20 de julio.

Debido a esto, la fuerza pública tiene como prioridad los desfiles y demás cuestiones por lo que no habría disponibilidad para los tres partidos que están programados para el domingo.

De acuerdo con versiones de prensa, dos de estos juegos, Envigado vs Deportivo Cali y Fortaleza vs Once Caldas, se jugarían a puerta cerrada y el otro duelo dominical, el de Millonarios ante Pasto, se aplazaría. De hecho, el primer partido del cuadro ‘Embajador’ en el campeonato, ante Unión Magdalena, también quedó aplazado.

Al respecto, el Vbar de Caracol Radio, informó: “¡ATENCIÓN! ⏰A esta hora los partidos del domingo están así por falta de fuerza pública.

▶️Envigado vs Deportivo Cali (A puerta cerrada)

▶️Fortaleza vs Once Caldas (A puerta cerrada)

▶️Millonarios vs Pasto (Más en aplazamiento)”.

Otro periodista deportivo, William Rodríguez, también señaló que “El partido Millonarios vs. Deportivo Pasto, por la fecha 2 de la Liga Betplay 2025-II que estaba programado para el domingo 20 de julio a las 7:30 pm, no se juega por falta de Fuerza Pública debido al desfile militar del Día de la Independencia. Segundo juego aplazado para Millos”.

De momento, desde la Dimayor no han realizado ningún comunicado oficial al respecto de estas situaciones.