“Descarados”: Hinchas de América de Cali están furiosos por los precios de los abonos del club

El América de Cali lanzó oficialmente su campaña de abonos para la Liga BetPlay 2025-II, pero en lugar de generar entusiasmo, el anuncio molestó a varios de los hinchas. La razón es porque muchos consideran que los precios establecidos son excesivos, especialmente en un momento donde reina la incertidumbre deportiva. Los valores van desde los $320.000 en la tribuna sur hasta los $800.000 en la tribuna occidental, lo que desató una lluvia de críticas en redes sociales.

La salida de figuras como Juan Fernando Quintero y Duván Vergara, la contratación de refuerzos que no convencen a gran parte de la hinchada y la llegada del técnico Diego Raimondi, que es considerado como una apuesta arriesgada, han generado molestias.

Para muchos hinchas, esta negativa a comprar el abono es una forma de expresar su rechazo a la gestión de Marcela Gómez, actual presidenta del club. Señalan que las recientes decisiones tomadas en materia deportiva, sumadas a la falta de refuerzos de peso, reflejan una desconexión entre la directiva y el sentir de los aficionados.

“Nos cobran como si tuviéramos una plantilla de lujo”, “Estos precios son una burla al hincha fiel“, son algunos de los comentarios que llenan el anuncio de los abonos para esta segunda mitad del año.

¿Cuándo juega América de Cali por los Sudamericanos?

Con 8 puntos acumulados en el Grupo C, el América de Cali logró avanzar a la siguiente fase como segundo clasificado. Su paso a la ronda de playoffs no fue sencillo, ya que además de su resultado, el equipo dependía de que Corinthians no obtuviera una victoria en su último compromiso. Pese a una etapa de grupos irregular, el equipo celebra el avance como un premio al esfuerzo colectivo y a la lucha mostrada en cada encuentro.

En esta nueva instancia, el reto será aún mayor: el Bahía de Brasil, equipo que ya enfrentó recientemente a Atlético Nacional en la Copa Libertadores, será el encargado de poner a prueba el presente futbolístico del cuadro escarlata. La serie, a partido doble, definirá quién accederá a los octavos de final.

El primer duelo se disputará en territorio brasileño, el próximo martes 15 de julio a las 7:30 p.m., y marcará el primer gran desafío para Diego Raimondi, técnico que tendrá la difícil tarea de recomponer el equipo tras las salidas de Juan Fernando Quintero y Duván Vergara, figuras clave en la fase inicial del torneo.