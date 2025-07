Antonio Casale reveló el supuesto sueldo de uno de los jugadores que mejor cobran en Millonarios

La cúpula de Millonarios enfrenta fuertes críticas por parte de la hinchada debido a su deslucida gestión en el mercado de fichajes. Tras los tropiezos del equipo en la primera mitad de la liga colombiana, los aficionados anticipaban adquisiciones de jugadores inmediatas y sustanciales para fortalecer el plantel de cara a futuras competiciones; sin embargo, el club ha permanecido en gran medida inactivo, generando un descontento generalizado.

PUBLICIDAD

Millonarios está experimentando una importante reestructuración de su plantilla, impulsada por la directiva y el cuerpo técnico. Jugadores como Daniel Cataño, Jader Valencia, Daniel Mantilla, Jhon Emerson Córdoba, Radamel Falcao, Jovani Welch y Felix Charrupí ya abandonaron el equipo. La situación se complica aún más con la duda sobre el futuro de Santiago Giordana, Juan José Ramírez, Juan Pablo Vargas y Álvaro Montero, cuya continuidad está por definirse o confirmarse por alguna de las partes implicadas, como es el caso el golero.

De hecho, los hinchas embajadores son de los que más se han hecho sentir en este periodo de fichajes viendo la gestión de los directivos. Es tal el descontento que incluso se han hecho campañas para que se acompañe en menor medida al club en el estadio, se reduzca la cantidad de abonados y el ambiente en el Estadio El Campín sea hostil, reduciendo a la mínima expresión el margen de error para los dirigidos por David González.

En medio de esta crítica situación, el periodista Antonio Casale tuvo una charla de fútbol y Millonarios en dos medios de comunicación dedicados al embajador, donde reveló un detalle que alarmó a todos. Y es que, mientras hacían énfasis en los malos fichajes, alió el tema de Santiago Giordana, donde el panelista de ESPN afirmó lo siguiente: “Su contrato, me dijeron, no me han corroborado, es de 25 mil dólares”, lo que representa alrededor de 100 millones de pesos al mes.