Desde Uruguay dan por hecho el nuevo fichaje de Millonarios para el segundo semestre

Millonarios ha tenido un mercado de fichajes bastante discreto en cuanto a nuevas caras, lo que tiene a sus seguidores molestos con la directiva. Después del rotundo fracaso del primer semestre en la liga colombiana, la afición esperaba que el club se reforzara con rapidez de cara a las próximas competiciones.

Sin embargo, en este momento, tanto el cuerpo técnico como la directiva del club parecen estar concentrados en reducir la plantilla. Varios jugadores ya se han ido del equipo bogotano, entre ellos Daniel Cataño, Jovani Welch, Jader Valencia, Daniel Mantilla, Jhon Emerson Córdoba, Radamel Falcao y Félix Charrupí. Además, la permanencia de otros, como Santiago Giordana, Juan José Ramírez, Juan Pablo Vargas y Álvaro Montero, todavía está en el aire.

De hecho, este último ya tendría todo arreglado para llegar al fútbol argentino, a pesar de que no se ha hecho confirmación oficial. Esto abrió la posibilidad de que un nuevo golero llegara a quedarse con el puesto del guajiro, siendo Guillermo De Amores el favorito para los directivos, quienes ya tendrían hablada su llegada y todos los términos de su contrato, mismo que podría firmar este mismo viernes 11 de julio.

De hecho, su fichaje está tan encaminado que en Uruguay ya lo dan como un hecho luego de su desvinculación en Peñarol y una entrevista en el aeropuerto de Montevideo donde dio detalles de su futuro:

“Quizá hubo algunas situaciones que precipitaron un poco mi salida. Siempre lo dije: estaba muy feliz en el club, disfrutando mucho y me sentía muy bien con los compañeros, espectacular. En este momento podía estar la posibilidad de salir, se planteó así y no la fui a buscar, me llegó. Es un lindo desafío. En los últimos días, me llamó el entrenador y el presidente del club, tuvimos una comunicación, se planteó en Peñarol y fueron unos días de negociación, pero se pudo conseguir”.