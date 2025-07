América de Cali cuadró caja con la millonaria oferta que le hizo River Plate por Juan Fernando Quintero

Juan Fernando Quintero en River Plate vs. Argentinos Juniors, por Fecha 9 de Copa de la Liga de Argentina 2022.

Juan Fernando Quintero es, sin lugar a dudas, uno de los futbolistas colombianos más emblemáticos y admirados a nivel mundial. Este talentoso volante creativo se ha ganado el cariño de casi toda Colombia gracias a su innegable talento y carisma. Su destacada carrera lo ha llevado a jugar en varios equipos importantes del Fútbol Profesional Colombiano y a ser un convocado habitual de la selección nacional por más de una década.

Desde sus inicios en Envigado y Atlético Nacional, Juan Fernando Quintero ya exhibía un talento excepcional, lo que lo llevó rápidamente al fútbol europeo. Allí, deslumbró en ligas como la italiana, portuguesa y francesa, e incluso tuvo un breve paso por el fútbol chino. Tras su aventura asiática, “JuanFer” regresó a Sudamérica para vivir dos etapas memorables: primero con River Plate, donde conquistó la Copa Libertadores, y luego con Racing de Avellaneda, equipo con el que levantó la Copa Sudamericana.

A pesar de su reconocimiento internacional, Juan Fernando Quintero ha despertado ciertas reservas entre algunas aficiones en Colombia. Por ejemplo, su paso por Junior no fue tan memorable como se esperaba. Los hinchas del Deportivo Independiente Medellín, equipo al que Quintero apoya, lamentan que no los haya elegido tras su salida de Argentina. Y, más recientemente, un sector de la afición del América de Cali ha expresado su descontento, ya que Quintero afirmó no sentirse cómodo en el equipo y lo dejó sin mayor trascendencia.

Eso sí, parece que la situación no sería tan grave como se preveía para el club escarlata, pues, a pesar de los intentos de JuanFer por salir gratis del club, esto no pudo darse. River Plate, al ver esto, decidió hacer una oferta de 2.2 millones de dólares, aproximadamente, reduciendo la pérdida económica para los colombianos de una forma sustancial, que era de hecho uno de los grandes miedos para los aficionados.