“Mejor dejar una buena imagen”, Gio Moreno sobre el saberse retirar en el fútbol

Giovanni Moreno, del que se ha mencionado recientemente con algunos acercamientos para volver a jugar, dejó claro que eso está descartado y aunque siente ganas, para él es mejor dejar una buena imagen para retirarse a tiempo. Además, habló de sus acercamientos con Independiente Medellín y de la rabia que le generó su salida de Atlético Nacional.

El exfutbolista habló con el medio Win Sports en donde tocó estos temas y algunos más que dejaron claro el panorama sobre su actualidad y también su adiós al fútbol que no fue planeado.

Sobre la posibilidad que tuvo de jugar en Medellín, dejó claro que hubo voluntad, sobre todo porque estaba en medio de la frustración: “Hubo la intensión fuerte de los lados, pero yo estaba con mucha rabia en el momento. La gente (hinchas de Nacional) me dejaba claro que no tenían la culpa de que los directivos me sacaran de esa manera, menos cuando yo vine a jugar gratis y salimos campeones. Tenía mucha rabia en el momento”.

Sin embargo, “Luego más calmado uno piensa que hay jugadores que son insignias. Nadie vería a Mao (Molina) o a Choronta (Restrepo) con la camiseta de Nacional. Lo pensé en un momento de rabia, pero hay jugadores que son de un solo equipo”.

“Yo no tenía en mi mente retirarme después de haber sido campeón y de ponerme a punto. Venía la Libertadores y el disfrute. Lastimosamente pasó lo que pasó en la rueda de prensa y, la verdad, lo tomé como para descansar un poco. La idea era jugar, fueron pasando los años y no se dio. Fue un lindo recuerdo retirarse siendo campeón”, agregó.

Incluso dijo que se antoja al ver el momento de otros veteranos como Carlos Bacca, Radamel Falcao, Dayro Moreno y Hugo Rodallega, señalando que “Todavía me siento con posibilidades de competir, pero uno entiende que los momentos pasan. Ganas sí me dan de jugar todos los días”.

Incluso soltó que “Hablé con El Arriero y me dijo que me fuera por allá”, sobre la invitación de ir a jugar a Once Caldas de la mano del entrenador Hernán Darío Herrera.

“Yo creo que es mejor disfrutar el fútbol así de lejos, creo que los ciclos y el tiempo nos llega a todos y hay que entender eso. La gente se va a ilusionar pensando que uno va a hacer el mismo que cuando tenía 20 o 25. Uno ve compañeros con la edad de uno que están saliendo campeones y haciendo las cosas bien, a uno le dan ganas, pero no. El retiro no se anunció nunca, pero hay que tener claro que es mejor dejar una buena imagen”, sentenció Giovanni Moreno.